BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: per Piazza Affari giornata piena di dati (22 febbraio 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi attende diversi dati macroeconomici sia dagli Stati Uniti che dall'Eurozona. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

22 febbraio 2018 Lorenzo Torrisi

Borsa italiana, Lapresse

PER PIAZZA AFFARI GIORNATA PIENA DI DATI

Giornata macroeconomica con alcuni dati interessanti quella odierna. Alle 8:45 verrà reso noto l'indice dei prezzi al consumo francese per il mese di gennaio: le attese degli analisti sono per un calo dello 0,1%, in linea con il dato precedente. Alle 10:00 il dato molto importante dell'indice Ifo sulla fiducia delle aziende in Germania per il mese di febbraio: il consensus prevede un risultato pressoché invariato a 117 punti. Mezz'ora più tardi il Pil del quarto trimestre del 2017 in Inghilterra: le attese sono per un incremento dello 0,5% che a livello annuale porta ad una crescita di un punto e mezzo percentuale. Alle 11:00 l'indice dei prezzi al consumo in Italia a gennaio: le attese sono per un incremento dello 0,4%, una crescita doppia rispetto al mese precedente. Alle 14:30 le richieste settimanali dei sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti: gli analisti si attendono un dato invariato a 230 mila unità. Alle 17:00 il dato importante sulle scorte di petrolio Usa.

Ieri Piazza Affari ha chiuso con un ribasso dello 0,09% a quota 22.647 punti. In rialzo i titoli collegati al settore del lusso: Salvatore Ferragamo ha fatto registrare un progresso del 2,61% ,mentre Luxottica ha guadagnato più di un punto percentuale. Bene anche la maggior parte dei titoli bancari con Banco Bpm che ha fatto registrare un +1,55% e Ubi banca è salita invece di mezzo punto percentuale. Negativa solo Unicredit che ha ceduto lo 0,23%. Buona performance anche di Stm che ha messo a segno un progresso dell'1,62%. Lo spread fra Btp e Bund si è attestato a 132 punti base, in rialzo rispetto alla seduta precedente. In lieve aumento anche il rendimento del Btp decennale che si attesta ora al 2,09%.

© Riproduzione Riservata.