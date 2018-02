MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps e l'attacco del Giornale a M5S (oggi, 23 febbraio)

Monte dei Paschi di Siena news. In Borsa Mps riparte sotto quota 3,25 euro ad azione. Il Giornale critica la scelta M5S. Ultime notizie live di oggi 23 febbraio 2018

23 febbraio 2018 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

L’ATTACCO DEL GIORNALE A M5S

Un articolo pubblicato sul sito de Il Giornale evidenzia qualcosa di scomodo per il Movimento 5 Stelle che ha a che fare con Mps. I pentastellati hanno sempre tenuto una posizione abbastanza chiara su Montepaschi. Viene in questo senso ricordata dal quotidiano milanese la dichiarazione di Luigi Di Maio del gennaio 2017: “È la banca dove ci sono i segreti della sinistra italiana, perché lì dentro hanno utilizzato i soldi per finanziare gli amici degli amici”. Beppe Grillo, quattro anni prima, sosteneva che “quello che hanno fatto alla banca Monte dei Paschi è peggio della Tangentopoli, di Craxi e di Parmalat insieme”. Tuttavia il Movimento 5 Stelle oggi “si presenta alle elezioni con un candidato che gli interessi (legali) di quella banca li ha curati per molti anni, fino al 2000 per la precisione. Si tratta dell'avvocato Giuseppe D'Ippolito, scelto da Di Maio per correre in Calabria nel collegio uninominale Catanzaro-Lamezia Terme per la Camera”.

Il Giornale ricorda che già nel 2015 c’era stato un suo tentativo, fallito, di essere eletto e che pur uscito sconfitto dalle “parlamentarie”, “l'avvocato lametino è stato ripescato all'ultimo minuto proprio per volontà dei vertici pentastellati”. Nell’articolo si fa anche presente che nel curriculum pubblicato da D’Ippolito sul suo profilo Facebook non fa riferimento “alla sua lunga esperienza con Mps". “Come mai il candidato grillino ha omesso questa sua parentesi professionale? Forse perché essere stato alle dipendenze della banca oggetto della crociata grillina mal si concilia con la mission del Movimento?”, si chiede Il Giornale.

© Riproduzione Riservata.