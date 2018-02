BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari inizia la settimana prima del voto (26 febbraio 2018)

Borsa italiana news. Per Piazza Affari comincia la settimana che precede il voto. Oggi non sono previsti molti dati macroeconomici. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

26 febbraio 2018 Lorenzo Torrisi

Lapresse

PIAZZA AFFARI AFFRONTA LA SETTIMANA PRIMA DEL VOTO

La settimana inizia oggi con pochi dati macroeconomici. Subito dopo pranzo sono previsti gli interventi di alcuni membri della Fed che potrebbero contribuire a muovere i mercati americani nel caso in cui si parli dei possibili rialzi tassi di interesse nel 2018. Alle 15:30 un'asta di titoli di Stato francesi con scadenza a un anno: in precedenza i rendimenti erano stati negativi per oltre mezzo punto percentuale, ma in questo caso sono previsti in rialzo di qualche decimale. Alle 16:00, dagli Stati Uniti, il dato sul numero di abitazioni nuove vendute nel mese di gennaio: le attese sono un aumento di 650mila unità, in miglioramento rispetto al mese precedente. Infine, alle 17:30, un'asta di Buoni del Tesoro americano con scadenza brave a sei mesi: in precedenza il rendimento era stato pari all'1,8% mentre dopo i rialzi del decennale, ora si attende un incremento anche dei rendimenti a breve scadenza.

Venerdì Piazza Affari ha chiuso con un rialzo dello 0,93% a quota 22.672. Molto bene il settore delle utilities con Enel che ha chiuso la sessione con un rialzo di quasi tre punti percentuali. Bene anche A2A che ha guadagnato l'1,87%. Misti i titoli bancari con Intesa Sanpaolo che ha fatto registrare un rialzo dello 0,8% mentre Unicredit è salita dello 0,3%. Molto bene anche Bper che ha guadagnato il 3,5%. Il differenziale fra titoli di Stato italiani e tedeschi ha chiuso a 141 punti base. In ribasso invece il rendimento del Btp decennale che si attesta ora al 2,06%.

© Riproduzione Riservata.