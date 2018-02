MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, Toti e Marinella Spa (oggi, 26 febbraio)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps comincia la settimana sotto quota 3,15 euro ad azione. Il caso della Tenuta Marinella. Ultime notizie live di oggi 26 febbraio 2018

26 febbraio 2018 Lorenzo Torrisi

Monte Paschi di Siena, Lapresse

IL CASO DELLA TENUTA MARINELLA

Mps è proprietaria al 25% di Marinella Spa, azienda del latte che occupa 26 dipendenti a Sarzana, in provincia di La Spezia. Nelle ultime settimane, come spiega Il Secolo XIX, White Holding, società del gruppo di Gabriele Volpi, ha avanzato una proposta di acquisto per Marinella, che si trova in liquidazione. Tuttavia pare che la proprietà non abbia intenzione di accettare. Davide Piccioli, liquidatore dell’azienda agricola, ha infatti fatto sapere che i soci hanno dato indicazione di vendere la mandria. E va da sé che senza mucche è impossibile portare avanti l’attività. Per questo anche Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria, è intervenuto sulla vicenda, ricordando che oltre a quella di White Holding esiste anche l’offerta della Renovo Spa.

“Penso che una delle offerte andasse accettata, ma qui siamo nel campo dell'autonomia dei privati. Ciò che dico da politico è che non è più tollerabile che una banca come Monte dei Paschi, che è in piedi solo grazie ai soldi degli italiani e una amministrazione comunale come quella di Sarzana, che da dieci anni si arrovella per risolvere un problema, senza trovare soluzione, tengano in ostaggio il territorio”, sono le parole di Toti riportate dall’Ansa. “L’allevamento e l’azienda sono presidi agroalimentari molto importanti per la nostra regione. Credo pure che il Monte dei Paschi e i suoi soci stiano tenendo in ostaggio da almeno vent'anni con piani di sviluppo improbabili un territorio fondamentale per la crescita della nostra regione e oggi anche un discreto numero di lavoratori”, ha aggiunto il Governatore ligure.

© Riproduzione Riservata.