BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Afffari guarda a quota 23.000 (27 febbraio 2018)

Borsa italiana news. Per Piazza Affari oggi affronta una nuova giornata con pochi dati macroeconomici, guardando a quota 23.000 punti. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

27 febbraio 2018 Lorenzo Torrisi

Borsa Italiana, Lapresse

PIAZZA AFFARI PUNTA A QUOTA 23.000

Giornata con pochissimi dati macroeconomici quella di oggi. In prima mattinata la vendite al dettaglio in Australia per il mese di gennaio: le attese sono per un decremento dello 0,2%, un dato comunque in miglioramento rispetto al mese di dicembre. Infine, alle 16:00, gli ordinativi alle fabbriche negli Stati Uniti per il mese di gennaio: il consensus prevede un dato più o meno in linea con la precedente rilevazione che aveva fatto segnare un incremento dell'1,7%. Per la sera l'importante novità però della settimana: mercoledì era previsto il primo discorso di Powell, nuovo presidente della Fed, alle camere statunitensi. Il discorso tuttavia è stato anticipato a oggi.

Piazza Affari ieri ha chiuso con un rialzo dello 0,15% a quota 22.706 punti. L'esordio era stato molto positivo con il Ftse Mib che era arrivato a guadagnare oltre mezzo punto percentuale. Durante la seduta, tuttavia, nonostante l'apertura dei mercati americani in maniera molto positiva, Milano ha perso slancio rispetto alle altre borse, virando in negativo per poi agguantare una chiusura sopra la parità. A livello di titoli, i bancari, ancora una volta, sono risultati misti: la peggiore è stata Ubi Banca che ha ceduto l'1,38%. Male anche Unicredit che in chiusura ha perso lo 0,24%. Praticamente, invariata, invece, Intesa Sanpaolo. In calo anche Fiat che ha perso mezzo punto percentuale. Chiusura positiva anche per Ferrari. Lo spread fra Btp e Bund ha subito una forte contrazione, tornando ampiamente sotto i 140 punti base, attestandosi a 136,4 punti. In calo anche il rendimento del Btp decennale che si attesta ora al 2,02%.

