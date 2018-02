MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, per Franci (M5S) va commissariata (oggi, 27 febbraio)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa riparte sopra quota 3,2 euro ad azione. Le parole di Leonardo Franci (M5S). Ultime notizie live di oggi 27 febbraio 2018

27 febbraio 2018 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

FRANCI (M5S): MPS VA COMMISSARIATA

Il Movimento 5 Stelle ha candidato Leonardo Franci, che sulla sua pagina Facebook ha scritto un lungo post commentando la situazione di Mps e sostenendo che “delistarla e commissariarla sono i primi passi obbligatori”. A suo modo di vedere occorre fare un’attenta verifica dei crediti, in modo da verificare quali tra quelli a rischio inadempienza possano essere recuperabili e quanti sono destinati a diventare nuovi Npl. “Inoltre crediamo che sia indispensabile l’allontanamento dell’attuale AD, Morelli, visto che sulla sua poco chiara nomina, sia Renzi che Padoan continuano ad essere reticenti a fornire spiegazioni”, aggiunge il pentastellato. Ma non è tutto, perché secondo Franci “oramai il Brand Mps è compromesso e non solo sui mercati finanziari ma anche e soprattutto fra i correntisti e i risparmiatori italiani”. Dunque andrebbe cambiato il nome della banca, perché “la fiducia sui mercati una volta persa, è impossibile da riguadagnare”.

L’attuale andamento del titolo in Borsa, arrivato quasi a 3,1 euro quando al ritorno alle quotazioni valeva 4,5 euro, per Franci è “l’evidenza della fiumana di balle che stanno raccontando ai mercati da Profumo a Morelli, passando per Viola , Padoan e Renzi”. Occorre dunque cambiare rotta, “a Mps dovrà essere somministrata una ‘cura da cavallo’ in termini di taglio dei costi, ribilanciamento del cost income, ma soprattutto di identificazione del suo core business futuro. Va recuperata la redditività stabile, fondata su un vero sostegno al territorio e all’economia reale”.

