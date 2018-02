SKY COMPRATO DA COMCAST?/ Vola il titolo sulla Borsa di Londra: balzo del 21% dopo Opa del gruppo Usa

Sky comprato da Comcast? Il gruppo televisivo via cavo americano ha fatto sapere di essere interessato all'acquisto della piattaforma. Balzo positivo del 21% sulla Borsa di Londra.

Immagini di repertorio (Foto da Lapresse)

Basta seguire l'andamento dei mercati per rendersi conto dello stato di salute dei colossi mondiali. Prendere Sky: il titolo sulla Borsa di Londra ha fatto registrare quasi un +21% (1.340,5 pence). Come mai? Frutto dell'Opa da 22,1 miliardi di sterline annunciata del gruppo statunitense Comcast. Il gruppo televisivo via cavo più grande d'America, proprietario tra le altre cose di Nbc e Universal Pictures, nelle ultime ore ha fatto sapere di vedere nell'acquisizione del gruppo satellitare di proprietà di Rupert Murdoch "un'opportunità strategica per acquisire un leader della produzione e la diffusione di contenuti nel Regno Unito e in tutta Europa". Comcast, come sottolinea Il Sole 24 Ore, ha proposto un prezzo per azione di 12,50 sterline, cioè l'11% in più del valore di chiusura alla Borsa di Londra ieri sera. Il prezzo, però, dopo il rally di oggi è stato già superato dai valori attuali. Sì, ma cosa ne pensa Rupert Murdoch?

LA SFIDA A RUPERT MURDOCH?

Proprio il magnate australiano, Rupert Murdoch, è il destinatario della sfida lanciata da Comcast. Murdoch infatti aveva già presentato un'offerta da 11,7 miliardi di sterline per acquisire il 61% della società ma l'operazione era stata congelata dall'Antitrust britannico. I motivi? Il timore è che Murdoch possa ripetere in Inghilterra con Sky News quanto accade negli Usa con Fox News, canale repubblicano per antonomasia, spesso accusato di distorcere la realtà per adattarla all'agenda politica conservatrice, guarda caso sposata in pieno da Murdoch. In ogni caso, per il momento, Sky ha replicato limitandosi a diffondere un breve comunicato, consigliando agli azionisti di "non fare nulla" visto che al momento non è stata presentata alcuna offerta formale da parte di Comcast. Stando a quanto accaduto oggi in Borsa a Londra: questo consiglio non è stato tenuto molto in considerazione.

Cosa bisogna attendersi adesso? Secondo diversi osservatori, è possibile che adesso abbia inizio una guerra di rialzi tra Comcast e la 21st Century Fox di Rupert Murdoch. Quest'analisi è avvalorata soprattutto dal fatto che, come detto, le quotazioni di Sky hanno giù superato il prezzo dell'Opa Comcast. Quando sapremo come andrà a finire? Di certo entro il primo maggio, quando l'Antitrust dovrà esprimersi definitivamente sul progetto di Fox, ma al momento i favoriti restano gli americani...

© Riproduzione Riservata.