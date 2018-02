BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari attende il Pil degli Usa (28 febbraio 2018)

Borsa italiana news. Per Piazza Affari oggi non ci sono molti dati macroeconomici, ma quelli previsti sono molto interessanti. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

28 febbraio 2018 Lorenzo Torrisi

Lapresse

PIAZZA AFFARI ATTENDE IL PIL DEGLI USA

Giornata macroeconomica con non molti dati, la maggior parte dei quali però abbastanza significativi. Alle 8:45 si inizia con la lettura del Pil francese per quanto concerne l'ultimo trimestre dell'anno: le attese sono per una conferma della crescita allo 0,6%. Alle 9:55 toccherà al tasso di disoccupazione tedesco per il mese di febbraio. Le attese sono per una conferma al 5,4%, il dato più basso dei paesi dell'area Euro. Alle 11:00 in Italia l'indice dei prezzi alla produzione per il mese di febbraio: il consensus prevede una crescita dello 0,2%, praticamente invariata rispetto al mese precedente. Il dato più importante della giornata è in arrivo alle 14:30 dagli Stati Uniti: il Pil del quarto trimestre. Gli analisti hanno rivisto al ribasso la prima lettura preliminare e ora stimano una crescita del 2,4%, rispetto al 2,5% precedente. Infine, come da tradizione del mercoledì, alle 16:30 le scorte settimanali di petrolio Usa.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso con un rialzo dello 0,08% a quota 22.724 punti. L'indice era arrivato a guadagnare oltre lo 0,7% prima di annullare i guadagni dopo il dietrofront di Wall Street. Hanno chiuso in calo anche gli altri listini europei. A fare particolarmente bene il settore finanziario con Unicredit che è stata la migliore, salendo dell'1,5%. Bene anche Intesa Sanpaolo che è salita dello 0,55%. In verde anche tutte le altre banche. Il miglior titolo di giornata è stato Poste Italiane che è salito del 5% dopo che nel Piano industriale ha annunciato un dividendo crescente del 5% l'anno. Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 133 punti base. In calo anche il rendimento del Btp decennale che si è attestato al 2%.

