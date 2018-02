MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps e il nuovo libro di Sergio Rizzo (oggi, 28 febbraio)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa riparte sopra quota 3,2 euro ad azione. Le parole tratte dal nuovo libro di Sergio Rizzo. Ultime notizie live di oggi 28 febbraio 2018

28 febbraio 2018 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

IL NUOVO LIBRO DI SERGIO RIZZO

È uscito il nuovo libro di Sergio Rizzo, dal titolo “Il Pacco. Indagine sul grande imbroglio delle banche italiane”. Repubblica ne ha anticipato un brano in cui si parla della scelta della Fondazione Mps di fare causa a diversi soggetti, compreso il ministero dell’Economia e delle Finanze. Complessivamente, il risarcimento danni chiesto ammonta a più di 3 miliardi di euro, cui bisogna aggiungere gli interessi. Coinvolti nelle cause civili “ci sono le banche e gli advisor italiani: Unicredit, Intesa Sanpaolo, Banca Imi, Mediobanca. Le banche d’affari internazionali: Bnp Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank, Natixis, Royal Bank of Scotland, Jp Morgan Chase, Barclays Bank, Goldman Sachs. E poi le assicurazioni: Generali, Ace European Group, gli assicuratori dei Lloyd’s di Londra. Fino alla carne viva, quella di dodici persone fisiche: tre consulenti e gli ex amministratori della Fondazione, a cominciare dal già presidente Mancini”, scrive Rizzo.

Il giornalista non dimentica di segnalare come nel 2015 due di quegli ex amministratori della Fondazione abbiano deciso di tirare in ballo anche il ministero dell’Economia” La colpa del Tesoro? Aver dato sempre l’assenso alla partecipazione della Fondazione ai vari aumenti di capitale di Mps relativi all’operazione Antonveneta. Anche quando ha dovuto prendere in prestito 600 milioni di euro indebitandosi “oltre il rapporto del 20 per cento sul proprio patrimonio, ammesso come limite massimo da una precisa clausola statutaria. Iniziativa suicida, come si è visto, sulla quale il Tesoro aveva effettivamente espresso perplessità, salvo però dare il proprio benestare perché quel rapporto sembrava rispettato”.

