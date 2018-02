MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, le parole di Padoan e Borghi (oggi, 5 febbraio)

Monte dei Paschi di Siena news. In Borsa Mps inizia la settimana sotto quota 3,65 euro. Le parole di Padoan e Borghi Aquilini. Ultime notizie live di oggi 5 febbraio 2018

05 febbraio 2018 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

LE PAROLE DI PADOAN E BORGHI

Pier Carlo Padoan è candidato alle prossime elezioni politiche nel collegio di Siena e, intervistato da Sky Tg24, ha spiegato di poter dire con tranquillità che Mps “è una storia di successo: l'abbiamo rimessa in carreggiata. È importante per l'economia italiana”. Secondo quanto riporta Adnkronos, il ministro dell’Economia ha aggiunto che il Governo è intervenuto “con la massima protezione per i risparmiatori e i lavoratori”. Dalle dichiarazioni riportate dal sito del Messaggero, Padoan ha anche spiegato che “in questo momento i mercati sono deboli, c'è sell off su tutti i mercati internazionali per ragioni che hanno origine americana”. Dunque dal suo punto di vista non c’è nulla di cui preoccuparsi particolarmente, nemmeno del fatto che ci sia un hedge fund, come Bridgewater, che scommettono contro l’Italia.

Anche Claudio Borghi Aquilini si presenterà a Siena alle prossime elezioni e dunque sfiderà Pier Carlo Padoan. Il responsabile economico della Lega, presentando la sua candidatura, ha detto di avere un’idea chiara sul futuro di Montepaschi: lo Stato deve rimanere azionista. “Sarà banca statale e la sede sarà a Siena: la parte operativa deve essere lasciata qua. La banca è sempre stata grande qui, in questa città. E qui deve rimanere. Non posso mettere la sede a Bilbao piuttosto che a Pechino”. Secondo quanto riporta ilcittadinoonline.it, Borghi ha anche detto che Mps “all’atto pratico era statale esattamente come altre banche di interesse nazionale. Non bisogna lasciare un’attività come quella bancaria legata al territorio e al piccolo credito in mano a chissà chi”.

