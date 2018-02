BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari prova a tornare a 23.000 punti (6 febbraio 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi proverà a chiudere in rialzo, anche perché è scesa sotto la soglia dei 23.000 punti. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

06 febbraio 2018 Lorenzo Torrisi

Borsa italiana, Lapresse

PIAZZA AFFARI PROVA A TORNARE A 23.000 PUNTI

Giornata macroeconomica piuttosto scarna di dati quella di oggi sia per quanto concerne l'Eurozona che per quanto riguarda gli Stati Uniti. Da segnalare alle 8:00 gli ordinativi alle fabbriche in Germania per il mese di dicembre. In questo caso gli analisti si attendono una crescita dello 0,7%, in netto aumento rispetto al calo di novembre. Alle 14:30 il saldo della bilancia commerciale degli Stati Uniti. Infine alle 19:30 un'asta di buoni del Tesoro americani con scadenza a tre anni e con rendimenti attesi in netto rialzo. Ieri è stata una giornata negativa per tutte le piazze europee e il Ftse Mib ha chiuso la sessione con un -1,64% a quota 22.821 punti.

Pochissimi i titoli principali che sono riusciti a chiudere la seduta in positivo. Fra questi Stm che ha fatto registrare un +0,73%. Molto male, invece, Fca che ha fatto registrare un ribasso del 3,63%. L'azienda è finita al centro delle vendite dopo che si è diffuso dagli Stati Uniti un’indiscreazione secondo cui per la vicenda del dieselgate gli enti statunitensi hanno proposto a Fca il pagamento di una multa di cui però non è stato reso noto l'importo. In calo anche tutti i titoli bancari: Banco Bpm ha ceduto il 3,5% mentre Unicredit ha perso il 2,11%. Male anche Intesa Sanpaolo che ha perso un punto percentuale in attesa di presentare i dati del 2017 e il nuovo piano industriale per i prossimi quattro anni. Il differenziale fra titoli di Stato italiani e tedeschi continua a rimanere ai minimi di periodo a 129 punti base. Stabile anche il rendimento del Btp decennale che si attesta al 2,03%.

