BORSE IN CALO, CROLLO DI WALL STREET/ Inflazione Usa spaventa i mercati: finito l'effetto Trump?

Crollo di Wall Street: le Borse mondiali fanno registrare un forte calo. A picco le asiatiche, ma tutto ha origine negli Stati Uniti: è già finito l'effetto Trump?

Usare l'espressione crollo di Wall Street è probabilmente azzardato, visto che siamo ben lontani dalle proporzioni della crisi del 1929. Ma che il panico sia diffuso su scala mondiale negli ambiti della Borsa è un dato di fatto. Basta dire che soltanto il Dow Jones ha perso il 4,6%, facendo registrare la peggior caduta "intraday" della storia, bruciando quasi 1.600 punti di listino. Ma in generale Wall Street non andava così male dall'agosto del 2011, tempi di crisi. Soldi in fumo, panico sui mercati. Ma cosa sta succedendo? Perché le asiatiche vanno a picco? Tokyo traina in negativo: con l'indice Nikkei che chiude con una perdita del 4,73%. Non se la passano bene neanche ad Hong Kong, con l'Hang Seng a meno 4,53% e Shanghai (Composite idex -3,35%). Tutto ha origine in America. La raffica di vendite sul mercato Usa ha il potere di scoraggiare la Borsa internazionale. Quando si intuisce che il rialzo dei salari può dare vita ad un aumento dell'inflazione, il timore che la Federal Reserve possa innalzare i tassi d'interesse a passo più spedito per contrastarla contagia tutti. Significa che il denaro potrebbe costare di più. Vendere, vendere subito.

LA FINE DELL'EFFETTO TRUMP

Un crollo, quello di Wall Street, pressoché improvviso ma atteso da molti. Dall'insediamento di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti, la Borsa americana ha registrato record su record. Ma da alcune ore a questa parte sembra essersi improvvisamente fermata la luna di miele con i mercati. Dalla Casa Bianca assicurano che "i fondamentali dell’economia restano estremamente forti", ma il timore che l'inversione di rotta iniziata a Wall Street dalla scorsa settimana possa tradursi in una svolta ribassista è concreto. A spiegare la situazione è Naeem Aslam di Think Markets che, come riporta Il Corriere della Sera, a caldo commenta:"Ci stiamo preparando ad un viaggio difficile e per il presidente Trump sarà complicato questa volta dare la colpa a Barack Obama. Ho la forte sensazione che quest’ondata di vendite (a Wall Street) si intensificherà perché gli “orsi” stanno sentendo l’odore del sangue sulla strada".

