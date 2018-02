MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps e i richiami di Bce e Fed alle banche (oggi, 6 febbraio)

Monte dei Paschi di Siena news. In Borsa Mps riparte sopra quota 3,6 euro. Le parole di Mario Draghi e le scelte della Fed. Ultime notizie live di oggi 6 febbraio 2018

06 febbraio 2018 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

I RICHIAMI DI BCE E FED ALLE BANCHE

Mario Draghi, nel suo discorso al Parlamento europeo di ieri, ha parlato anche del sistema bancario, chiamato ad affrontare “sfide strutturali”. Sfide che di certo renderanno più irta la strada di Mps verso il risanamento. Il Presidente della Bce ha infatti ricordato che in alcuni mercati le banche continuano a scontare inefficienze di costo che pesano sulla loro redditività. Inoltre, resta alto il peso degli Npl. “L'elevato stock di non performing loans deve essere ulteriormente ridotto e deve essere evitato qualsiasi futuro accumulo. I livelli di Npl sono in calo da oltre tre anni e sono stati compiuti buoni progressi, ma resta ancora molto da fare. Sono necessari ulteriori sforzi da parte di banche, autorità di vigilanza, autorità di regolamentazione e legislatori per creare un ambiente in cui gli Npl possano essere gestiti efficacemente e smaltiti in modo efficiente”, ha detto Draghi secondo quanto riportato da Mf-Dow Jones.

Dall’altra parte dell’Atlantico, invece, la Federal Reserve ha annunciato che nel corso dell’anno condurrà degli stress test sulle banche che saranno più severi rispetto al passato. Verrà infatti preso in considerazione uno scenario “molto negativo” e se le banche non passeranno gli stress test subiranno delle restrizioni relative ai pagamenti agli azionisti. Verrà ipotizzata una disoccupazione al 10%, con difficoltà per i mercati asiatici e il settore dell’edilizia. L’obiettivo della Fed è quello di mettere alla prova le grandi banche in un momento comunque positivo per l’economia, simulando una brusca frenata della stessa.

