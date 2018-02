MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps e il test di Mediobanca sugli Npl (oggi, 7 febbraio)

Monte dei Paschi di Siena news. In Borsa Mps parte sopra quota 3,7 euro. Il test dell'Area studi Mediobanca su 141 banche. Ultime notizie live di oggi 7 febbraio 2018

07 febbraio 2018 Lorenzo Torrisi

IL TEST DI MEDIOBANCA SUGLI NPL

L’Area studi Mediobanca ha realizzato un test su 414 banche (dati 2016) per verificare se le sofferenze accumulate negli anni rappresentino o meno dei problemi. Il tutto, come spiega Il Sole 24 Ore, mediante l’utilizzo di quattro parametri rivelatori di rischio. Il primo è il Texas Ratio, che mette in rapporto i crediti non performanti con il patrimonio netto tangibile: un dato superiore al 100% vorrebbe dire che le perdite potenziali sui prestiti potrebbero azzerare il capitale. E ben 113 banche sono a rischio. Il secondo parametro è il rapporto tra costi e ricavi. In questo caso 91 istituti hanno costi superiori al 90% dei ricavi. Terzo parametro è un rapporto tra Npl e impieghi totali superiore al 20%: qui sono 173 le banche fuori limite. Infine, si è badato al rapporto tra crediti deteriorati e Cet 1: per 118 banche esso supera il 100%.

“Tirando le somme, 191 banche - il 46,1% del totale - passano il test a pieni voti; 87 (21%) sono rimandate in una materia; 35 (8,5%) in due; 63 (15,2%) in tre e 38 sono “bocciate” su tutti e quattro i fattori di rischio (9,2%)”. In queste banche bocciate compaiono Carige, Banca Popolare di Vicenza, Veneto Banca, Banca Marche, Banca Etruria e CariChieti. Per quanto riguarda le banche quotate, “sei banche su 11 evidenziano un Texas ratio superiore al 100%: oltre a Carige, il valore più elevato è quello del Creval (127,2%). A seguire, Banco Bpm (116,6%), Mps (111,1%), Bper (104,9%) e Ubi, appena sopra con 100,7%”. Montepaschi ha inoltre il peggior Npl ratio, pari al 37,2%, e il suo rapporto costi/ricavi (93,7%) è il peggiore dopo quello di Carige (106,1%).

