BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari prova a superare quota 23.000 punti (8 febbraio 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi cerca di superare la soglia dei 23.000 punti dopo un'ottima chiusura in rialzo. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

08 febbraio 2018 Lorenzo Torrisi

Borsa italiana, Lapresse

PIAZZA AFFARI PROVA A SUPERARE QUOTA 23.000 PUNTI

Giornata che non prevede numeri particolarmente interessanti a livello macroeconomico quella di oggi. Da segnalare alle 9:00 la produzione industriale spagnola per il mese di dicembre. Alle 9:45 il Governatore della banca centrale tedesca terrà un discorso in Parlamento: probabile che verrà portata ancora una volta avanti la tesi che i tassi bassi sono estremamente negativi per l'economia. Continueranno poi, come ieri, le varie conferenze dei membri della Fed in giro per gli Usa: gli investitori cercheranno di capire quali saranno le intenzioni per i prossimi mesi per quanto concerne previsioni di inflazione e tassi di interesse. Sempre in tema di banche centrali, alle 13:00 si riunirà la Bank Of England che annuncerà le sue decisioni di politica monetaria per questa riunione: gli economisti non si attendono particolari novità, con i tassi di interesse che dovrebbero rimanere allo 0,5%. Infine, alle 14:30, le classiche stime sulle richieste iniziali di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti. Gli analisti si attendono un leggero incremento a 236 mila unità.

Ieri Piazza Affari ha chiuso con un balzo del 2,86% a quota 22.986 punti. L'indice per qualche minuto era riuscito persino a tornare sopra quota 23.000 punti, azzerando quasi totalmente i ribassi delle precedenti sedute. La maggior parte dei titoli ha brillato e i casi di rosso sono stati limitati a un paio di aziende. A spiccare è stato soprattutto il titolo Fca che ha portato a casa un rialzo del 6,77%. Molto bene anche Telecom Italia dopo l’incontro con il ministro Calenda sullo scorporo della rete: il titolo ha guadagnato sei punti percentuali. In rialzo anche tutti i titoli bancari. Banco Bpm è stato il migliore con un rialzo di oltre cinque punti percentuali. Molto bene anche Intesa Sanpaolo che ha guadagnato il 3,44%. Indietro sono rimaste invece le utilities: Enel è salita del 2,2% mentre Snam ha fatto registrare un modesto +0,92%. In rialzo più moderato anche Eni che si è apprezzata dell'1,62%. Unico titolo sul listino principale in rosso è stato Campari che è sceso dello 0,16%. Lo spread fra titoli di Stato italiani e tedeschi ha chiuso la sessione a 121 punti base. In netto calo anche il rendimento del Btp decennale che si attesta ora all'1,94%.

