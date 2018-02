MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps e il richiamo di Daniele Nouy alle banche (oggi, 8 febbraio)

Monte dei Paschi di Siena news. In Borsa Mps riparta da quota 3,75 euro. Il richiamo di Daniele Nouy alle banche sugli Npl. Ultime notizie live di oggi 8 febbraio 2018

08 febbraio 2018 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

IL RICHIAMO DI DANIELE NOUY ALLE BANCHE

Daniele Nouy ha richiamato le banche a fare di più per pulire i propri bilanci dalla sofferenze e recuperare redditività. Parole che non sono indirizzate direttamente a Mps, ma che coinvolgono comunque la banca toscana, alla ricerca di un rilancio dopo una dura crisi determinata anche dal forte peso degli Npl. Per la responsabile della vigilanza bancaria in capo alla Bce, i crediti in sofferenza pesano sugli utili, distogliendo risorse da impieghi più produttivi e frenando la ripresa dell’erogazione di nuovo credito. Secondo quanto riporta Mf-Dow Jones, Nouy ha ricordato in particolare che “trascinarsi i problemi residui della crisi non è un'opzione praticabile”, in quanto se ci si dovesse trovare di fronte a uno scenario nuovamente negativo, diventerebbe “molto più difficile per le banche sbarazzarsi degli Npl”. In questo senso ha ricordato alle banche che dovrebbero prepararsi per i prossimi stress test dell'European Banking Authority, che rappresenteranno “un nuovo momento della verità per loro, dal momento che mostrerà quanto resilienti siano realmente i loro bilanci”.

Nouy è tornata a parlare poi dell’addendum sugli Npl, spiegando che sono stati esaminati tutti i commenti ricevuto e che si sta di conseguenza lavorando a un testo definitivo. “Tra le altre cose sposteremo la data dalla quale la guida si applicherà ai nuovi Npl. Renderemo anche più chiaro che seguiremo un approccio caso per caso come parte del nostro framework di Pillar 2. Pubblicheremo l'addendum finale a marzo. Le banche si preparino”, ha aggiunto.

© Riproduzione Riservata.