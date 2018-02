BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Unicredit a +1,1%, Buzzi a -1% (9 febbraio 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi cerca di recuperare terreno dopo la brutta chiusura di ieri per terminare al meglio la settimana. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

09 febbraio 2018 Lorenzo Torrisi

Lapresse

PIAZZA AFFARI, AGGIORNAMENTO DELLE ORE 10:35

Dopo il calo superiore al 4% di Wall Street registrato ieri e la chiusura sotto del 2,3% di Tokyo, oggi ci si aspettava un’apertura in rosso per Piazza Affari. E in effetti così è stato. Ma il Ftse Mib è riuscito a recuperare terreno e ad azzerare le perdite, in attesa che nel pomeriggio riapra New York. Più che i dati macroeconomici, oggi c’è interesse per la presentazione dei conti di Mps e Carige. Sono state fatte diverse ipotesi sulle perdite 2017 della banca toscana e certamente il suo stato di salute sarà un importante indicatore, così come quello della Cassa di Risparmio di Genova, il cui aumento di capitale ha vissuto un momento difficile, visto che non si riusciva a costituire il consorzio di garanzia.

Al momento, quindi, la Borsa italiana sale dello 0,1% e sul listino principale troviamo in rosso Buzzi (-1,3%), Cnh Industrial (-0,2%), Enel (-0,6%), Eni (-0,4%), Exor (-1%), Fca (-0,5%), Ferragamo (-0,5%), Ferrari (-0,1%), Fineco (-0,8%), Intesa Sanpaolo (-0,6%), Italgas (-0,2%), Leonardo (-0,5%), Pirelli (-0,5%), Poste Italiane (-0,2%), Recordati (-0,7%) e Saipem (-0,2%). I rialzi più significativi sono quelli di Atlantia (+1,1%), Azimut (+0,9%), Banca Generali (+0,9%), Bper (+0,9%), Campari (+0,7%), Luxottica (+0,9%), Stm (+1,3%), Unicredit (+1,1%) e UnipolSai (+0,9%). Fuori dal listino principale SS Lazio sale del 4,5%, mentre Prismi cede il 10,4%. Il cambio euro/dollaro sale sopra quota 1,225, mentre lo spread tra Btp e Bund si trova sotto quota 123 punti base.

© Riproduzione Riservata.