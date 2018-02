MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, la posizione della Fisac-Cgil di Lecce (oggi, 9 febbraio)

Monte dei Paschi di Siena news. In Borsa Mps parte sotto quota 3,7 euro. La posizione della Fisac-Cgil di Lecce sulla situazione della banca. Ultime notizie live di oggi 8 febbraio 2018

09 febbraio 2018 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

LA POSIZIONE DELLA FISAC-CIGL DI LECCE

La Fisac-Cgil di Lecce si è riunita nei giorni scorsi per fare il punto della situazione di Montepaschi. Corrieresalentino.it riporta una sintesi del resoconto dell’incontro cui hanno partecipato diversi lavoratori del gruppo. Innanzitutto è stata stimata una perdita superiore ai 3 miliardi di euro per il 2017, dato che confermerebbe una certa difficoltà di Mps a rispettare il piano industriale che è stato messo a punto e approvato dalle istituzioni europee. Un piano che, è stato evidenziato, punta troppo sul taglio dei costi e non su un rilancio dell’azienda, come dimostra la chiusura di diverse filiali con la relativa perdita di clienti, in alcuni casi con depositi importanti. Il sindacato ha ricordato quindi che se non sarà raggiunto un margine operativo netto di 1,2 miliardi a fine anno, gli accordi con le autorità europee prevedono una nuova riduzione dei costi per 100 milioni di euro.

Tagli di cui, ha specificato la Fisac-Cgil, dovrebbero essere a questo punto i responsabili della firma del piano industriale a essere responsabili, avendo deciso di sottoscrivere un piano di difficile realizzazione. “Come Fisac-Cgil non accetteremo in alcun modo che un ulteriore fallimento possa ricadere, ancora una volta, sui lavoratori che già troppo hanno pagato per ripagare i danni causati da una classe manageriale (sempre la stessa) che ormai da tempo ha ‘tradito la propria missione’”, si legge nel comunicato del sindacato. Nel quale si auspica anche che il Governo che uscirà dalle urne dopo le elezioni del 4 marzo voglia raccogliere le istanze che vengono dal mondo del lavoro, senza stare più dalla parte dei banchieri e del profitto.

