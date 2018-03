BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari cerca di tenere i 22.500 punti (1 marzo 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi cerca di tenersi sopra i 22.500 punti. Diversi i dati macroeconomici in calendario. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

01 marzo 2018 Lorenzo Torrisi

Borsa italiana oggi, Lapresse

PIAZZA AFFARI CERCA DI TENERE I 22.500 PUNTI

Diversi i dati macroeconomici attesi per la giornata di oggi Si inizia alle 9:00 con il Pil spagnolo del quarto trimestre del 2017. Le attese sono per una crescita dello 0,7% che significa a livello annuale un'espansione del 3,1%. Alle 9:45 l'indice "dei direttori degli acquisti del settore manifatturiero" in Italia per il mese di febbraio. Gli analisti si attendono un dato pari a 57,9 punti, in calo di oltre un punto rispetto al mese precedente. Sempre alla stessa ora il tasso di disoccupazione in Italia per il mese di gennaio: le attese sono per un dato invariato al 10,8%. Alle 11:00 l'indice PMI manifatturiero in Francia per il mese di febbraio: il risultato dovrebbe attestarsi a 56,1 punti, praticamente in linea con il dato di Gennaio. Dagli Stati Uniti, alle 14:30, le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione: il consensus prevede un risultato pari a 226 mila unità, in aumento rispetto alla scorsa settimana. Particolarmente importante sarà anche il dato alle 14:30 sull'indice dei principali prezzi al consumo: il consensus prevede un dato invariato all’1,5%.

Ieri Piazza Affari ha chiuso con un ribasso dello 0,51% a quota 22.507 punti. Sono riuscite a limitare i danni le banche: Intesa Sapaolo ha perso solo lo 0,19%, Unicredit è salita dello 0,02%, mentre Banco Bpm ha perso l'1,22%. Male, invece, Ferrari che ha mostrato un ribasso dell'1,54%. In calo anche Enel che ha ceduto l'1,2%. Peggio hanno fatto Pirelli (-2,7%) e Campari (-3,28%). Lo spread fra Btp e Bund è salito a ridosso dei 133 punti base. Il rendimento del Btp decennale è sceso sotto la soglia del 2%, attestandosi all'1,99%.

