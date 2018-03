MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, Vivi (Ass. Salvabanche) contro Padoan e il Pd (oggi, 1 marzo)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa riparte sopra quota 3,2 euro ad azione. Andrea Vivi contro Padoan e il Partito democratico. Ultime notizie live di oggi 1 marzo 2018

01 marzo 2018 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

VIVI (ASS. SALVABANCHE) CONTRO PADOAN E IL PD

Il Partito democratico, come noto, ha deciso di candidare Pier Carlo Padoan nel collegio di Siena e secondo Andrea Vivi, responsabile della comunicazione dell’associazione Salvabanche, questa mossa ha tutto il sapore della provocazione. In un’intervista a ilcittadinoonline.it, l’ex dipendente di Mps ricorda che alla fine del 2015, per Banca Marche, Banca Etruria, CariFerrara e CariChieti, è stato deciso di applicare in anticipo il bail-in, “sacrificando oltre agli azionisti anche gli obbligazionisti subordinati, a cui le stesse obbligazioni erano state vendute senza nessuna specifica, come se fossero ordinarie”. Certo, dopo forte proteste sono stati previsti anche dei rimborsi, ma dal suo punto di vista resta il fatto che Matteo Renzi e Pier Carlo Padoan “dicono di avere messo in sicurezza il sistema bancario e di avere rimborsato i risparmiatori, senza specificare né quanti né in che tempi”.

Vivi spiega di non aver partecipato direttamente alle iniziative di Padoan, anche perché vengono svolte in locali chiusi dove non è ammesso alcun tipo di intervento critico. Vorrebbe però incontrarlo per “sapere se, dopo due anni, si sono resi conto dell’errore che hanno fatto e delle gravi conseguenze che ha avuto su tutto il sistema bancario”. Il responsabile della comunicazione dell’associazione Salvabanche spiega quindi come mai ritiene una provocazione la scelta di candidare Padoan: “Che senso ha insistere su un ministro dell’economia che ha dimostrato a dir poco leggerezza ma in realtà incompetenza e imprevidenza nella gestione del sistema bancario italiano?”.

© Riproduzione Riservata.