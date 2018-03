BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news: Piazza Affari inizia una nuova settimana (12 marzo 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari inizia oggi una nuova settimana. Praticamente assisenti dati macreconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

12 marzo 2018 Lorenzo Torrisi

Borsa, Lapresse

PIAZZA AFFARI INIZIA UNA NUOVA SETTIMANA

La giornata di oggi da un punto di vista macroeconomico è decisamente priva di spunti significativi. Si segnalano solo un’asta di Bot a un anno e un’altra di Bund a sei mesi. Diverse società quotate presenteranno i bilanci 2017. Tra queste Caltagirone, Italgas, Cir, Enav e Saras. Venerdì Piazza Affari ha chiuso praticamente invariata con un +0,06% a 22.745 punti. E dire che in mattinata l'indice milanese aveva toccato il suo minimo a 22.621,81 punti. Sul listino principale ha proseguito il suo trend positivo Telecom Italia che ha chiuso sfiorando un rialzo dell'1% e ha approfittato della raccomandazione buy di Goldman Sachs e dell'aumento del suo target price da 0,86 a 1,02. Positiva Leonardo (+2,27%), male invece Ferragamo (-1,61%).

Anche Atlantia è rimasta sono le luci dei riflettori come nei giorni precedenti (+2,96%) sulla scia della possibile offerta congiunta con Acs per Abertis. Pesanti i tonfi del settore bancario con il peggior titolo che è stato il -2,60% di Ubi Banca, seguito a breve distanza da Banco Bpm a -2,42%. Meglio ha fatto invece Mediobanca chiudendo in positivo dello 0,43%. Fuori dal listino principale Creval ha fatto segnare un +6,62% dopo la notizia sui risultati dell'aumento di capitale sottoscritto per l'83%. Lo spread tra Btp e Bund si è attestato poco sopra i 162 punti base.

