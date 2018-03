MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, da Confconsumatori atto di citazione alla banca (oggi, 12 marzo)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa riparte sopra quota 3,1 euro ad azione. Da Confconsumatori atto di citazione alla banca. Ultime notizie live di oggi 12 marzo 2018

12 marzo 2018 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

DA CONFCONSUMATORI ATTO DI CITAZIONE ALLA BANCA

“Confconsumatori ha già raccolto oltre 50 risparmiatori in tutta Italia che hanno chiesto alla Banca Mps il risarcimento dei danni conseguenti alla vendita di obbligazioni subordinate emesse all’estero per gli investitori istituzionali ma poi rivendute, improvvidamente, alla clientela retail, in gran parte a pensionati e a persone prive di qualsiasi esperienza finanziaria, sottacendo spesso anche la reale natura subordinata del titolo”, è quanto si legge in una nota diffusa dall’associazione di consumatori, che ricorda come i possessori delle obbligazioni subordinate di Montepaschi che non hanno ricevuto una forma di “ristoro” dal Governo hanno dovuto subire una conversione forzata in azioni della banca, con perdite piuttosto pesanti.

Confconsumatori fa quindi sapere che è stato “notificato il primo atto di citazione alla Banca, con prima udienza fissata per il 2.7.2018 dinanzi al Tribunale di Grosseto, per due pensionati (moglie e marito) ultra 90enni ai quali 5 anni fa i funzionari della Banca, ormai pubblica, hanno ‘rifilato’ circa 250 mila euro di obbligazioni subordinate, risparmi che adesso occorrono ai due pensionati”. Visto che complessivamente, per 51 persone sono stati chiesti risarcimenti per complessivi 4 milioni di euro, Confconsumatori chiede “che il ministero dell’Economia intervenga prontamente, nell’ambito del salvataggio della BMPS, per ristorare anche questi titoli”, dando anche la propria disponibilità “al dialogo con lo Stato (ormai proprietario della Banca) al fine di non intasare i Tribunali con ulteriori cause in materia di subordinate e non creare ulteriore inutile panico tra i risparmiatori e gli investitori in titoli bancari”.

