BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news: Piazza Affari prova a sfondare quota 22.800 (13 marzo 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi non ha molti dati macroeconomici cui guardare. Il Ftse Mib prova a sfondare quota 22.800. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

13 marzo 2018 Lorenzo Torrisi

Borsa italiana, Lapresse

PIAZZA AFFARI PROVA A SFONDARE QUOTA 22.800

Giornata macroeconomica che non prevede dati di particolare rilevanza quella odierna. Alle 9:00 l'indice dei prezzi al consumo in Spagna per il mese di ebbraio. Gli analisti non si aspettano particolari variazioni con una crescita minimale dello 0,1%. Alle 11:00 il dato più importante per l'area euro: la rilevazione Zew del sentimento sull'economica tedesca per il mese di marzo. Un dato molto positivo potrebbe spingere al rialzo le quotazioni di tutti i mercati dell'area euro. Infine, alle 13:30 l'indice dei prezzi al consumo negli Stati Uniti nel mese di febbraio: le attese sono per un incremento dello 0,2%.

Ieri Piazza Affari ha chiuso un progresso dello 0,08% a quota 22.764 punti. Il Ftse Mib ha provato a superare la resistenza dei 22.800 punti, senza però riuscirvi. Misti i titoli bancari con Intesa Sanpaolo che è salita dello 0,44% mentre Ubi Banca ha guadagnato l'1,5%. In calo, invece, Unicredit che ha perso lo 0,41%, mentre Bper ha perso un punto percentuale. Bene Poste Italiane che ha chiuso la seduta con un rialzo dell'1,7% grazie alla promozione di JP Morgan che prevede un'opportunità di rialzo del 20%. In calo, invece, Telecom Italia che ha perso l'1,48% per via delle prese di profitto dopo i rialzi delle scorse sedute. Lo spread fra Btp e Bund ha fatto registrare un lieve rialzo pur mantenendosi sotto i 130 punti base. Il differenziale si è attestato a 127,9 punti. In lievissimo rialzo anche il rendimento del Btp decennale che si è attesta all'1,91%.

© Riproduzione Riservata.