MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps e il dibattito sulle dichiarazioni di Morelli (oggi, 13 marzo)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa riparte sopra quota 3,1 euro ad azione. Il dibattito sulle dichiarazioni di Morelli. Ultime notizie live di oggi 13 marzo 2018

13 marzo 2018 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

IL DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI DI MORELLI

Si continua a parlare delle recenti dichiarazioni di Marco Morelli che hanno fatto pensare a un possibile ritocco dell’orario di lavoro per i dipendenti di Mps. finanzareport.it ha ricordato che quando detto dall’amministratore delegato di Rocca Salimbeni al congresso della Fabi (“Quando mi parlate di pressioni commerciali io vi dico che se la gente alle 4 o alle 5 va a casa, la banca i risultati non li porta”) ha fatto sorgere non poche preoccupazioni a Siena e in rete. Confermate anche da Marco Sbarra sulle pagine de ilcittadinoonline.it, dove si segnala che i sindacati hanno chiesto a Montepaschi di “rettificare prontamente quanto riportato dagli organi di stampa”. Solo che da Rocca Salimbeni non sono arrivate rettifiche. Sbarra ricorda che Morelli ha specificato che la banca non fa pressioni sul personale, “però subito dopo il suo discorso sembra legittimare come necessari certi sistemi persuasivi al fine di raggiungere gli obiettivi previsti, quei risultati che i dipendenti non riescono a produrre nell’ambito dell’orario di lavoro”.

“Se è vero che nel Monte non esistono pressioni o peggio casi di mobbing allora il dottor Morelli dovrebbe licenziarmi e denunciarmi, visto che tempo fa ho pubblicato sul Cittadino online la clamorosa vicenda della dipendente Giordana, sottoposta a una serie inquietante di vessazioni impunite”, aggiunge quindi Sbarra, che poi si rivolge direttamente all’amministratore delegato: “Caro Morelli, sono pronto a testimoniare di vicende illuminanti che si incaricano di sconfessarla”. Vedremo quale sarà il seguito, se ci sarà, di questa vicenda.

© Riproduzione Riservata.