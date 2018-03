MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, Rovellini al posto di Mele come Cfo (oggi, 14 marzo)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa riparte sotto quota 3,1 euro ad azione. Andrea Rovellini al posto di Francesco Mele come Cfo. Ultime notizie live di oggi 14 marzo 2018

14 marzo 2018 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

ROVELLINI AL POSTO DI MELE COME CFO

Con un comunicato stampa Mps ha fatto sapere che Andrea Rovellini è il nuovo Chief Financial Officer della Banca dopo che Francesco Mele ha rassegnato le dimissioni. “Contestualmente, in una logica di valorizzazione delle professionalità interne, Leonardo Bellucci, attuale responsabile dell’Area Risk Management, sostituirà Rovellini nel ruolo di Chief Risk Officer”, si legge nel comunicato, dove vengono ricordati i ringraziamenti espressi da Marco Morelli e Stefania Bariatti a Francesco Mele “per il fondamentale contributo fornito in una fase caratterizzata da operazioni di natura straordinaria e di alta complessità della Banca”. Il comunicato ha anche riportato la decisione presa dal Consiglio di amministrazione di convocare l’assemblea ordinaria in unica convocazione alle 9:30 del 12 aprile in viale Mazzini 23 a Siena.

All’ordine del giorno ci sono, l’approvazione del Bilancio di esercizio individuale e consolidato al 31 dicembre 2017, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; la delibera in merito alla Relazione sulla remunerazione prevista dall’art. 123-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (“Testo Unico della Finanza”), approvata dal Consiglio di Amministrazione; la delibera sull’approvazione di un piano, ai sensi dell’art. 114-bis del Testo Unico della Finanza, di utilizzo delle azioni proprie a servizio del pagamento di severance a favore di personale del Gruppo Montepaschi, con autorizzazione al compimento di atti di disposizione su azioni proprie ex art. 2357 e 2357-ter del Codice Civile.

© Riproduzione Riservata.