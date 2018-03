BITCOIN E CO./ Il mondo delle criptovalute contagia Porsche, Kodak e Kakao

Alcune recenti notizie dimostrano che blockchain e criptovalute continuano a espandersi e a trovare nuove applicazioni anche in contesti non puramente finanziari. GIOVANNI PASSALI

15 marzo 2018 Giovanni Passali

Pixabay

Ecco una serie di notizie importanti nel settore delle criptovalute e della tecnologia Blockchain. Il Venezuela tenta di uscire dalla spaventosa crisi economica che lo attanaglia istituendo una criptovaluta, il cui nome è Petro. Il Presidente Maduro lo aveva già annunciato da tempo, ma ora lo ha fatto davvero. La novità di questa criptovaluta è che, per la prima volta nella storia, c'è un sottostante, costituito dalle enormi riserve di petrolio del Paese.

Si tratta probabilmente della prima criptovaluta di Stato: ma questo non mi sembra certo un esempio da usare come modello. Anzitutto non si possono certo ignorare le circostanze nelle quali nasce questa criptovaluta: una gravissima crisi economia e sociale dovuta anche alle sanzioni degli Usa, che hanno bloccato le transazioni finanziarie verso quel Paese; in mancanza di dollari, il Venezuela ha difficoltà a procurarsi anche i beni essenziali alla sopravvivenza della popolazione. E finanziariamente di fatto il Paese è in default, dato che non riesce a pagare i debiti. Quindi la criptovaluta appare più come una disperata via di fuga che come una scelta consapevole e pianificata. Comunque secondo il presidente Maduro la prevendita è andata a gonfie vele e ha raccolto 5 milioni di dollari.

Ma ci sono ben altre notizie in questi giorni. La Kodak, famosa casa costruttrice di macchine fotografiche e da tempo in difficoltà per l'avvento della fotografia digitale, ha lanciato la KodakCoin, una criptovaluta a beneficio dei fotografi, che nelle intenzioni servirà a facilitare i pagamenti per gli scatti e a preservare il copyright. La reazione degli investitori è stata immediata e il titolo Eastman Kodak è salito del 45%. Invece la casa automobilistica Porsche ha iniziato a testare l'utilizzo di una blockchain integrata con le sue automobili. Su questa tecnologia saranno implementate le funzioni già note (apertura e sblocco del veicolo, parcheggio, comandi di utilizzo o di blocco della vettura nel caso sia oggetto di un noleggio, ecc.), ma con un grado di affidabilità molto superiore per evitare i noti casi di hackeraggio che permetterebbero a malintenzionati un controllo remoto.

Altra notizia. La società coreana Kakao, colosso nelle vendite online, nel 2018 integrerà le maggiori criptovalute per l'acquisto online sul suo sito web, dove 12 mila esercizi commerciali vendono i loro prodotti e sono acquistati da milioni di utenti.

E per concludere questa carrellata di notizie, ecco una curiosità: nella vicina Slovenia, nella quarta città più grande, Kranj, vi sarà quello che può essere considerato il primo monumento al Bitcoin, visibile però solo dall'alto, essendo al centro di una rotatoria stradale. In ogni caso, la tecnologia Blockchain e il fenomeno delle criptovalute sono ormai adottate in tutto il mondo nei contesti più diversi; ignorarle e tentare di ostacolare il progresso tecnologico non sembra una mossa molto intelligente.

© Riproduzione Riservata.