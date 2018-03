BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news: Piazza Affari attende le linee guida sugli Npl (15 marzo 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi guarderà alle linee guida sugli Npl. Pochi i dati macroenomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

15 marzo 2018 Lorenzo Torrisi

Borsa italiana, Lapresse

PIAZZA AFFARI ATTENDE LE LINEE GUIDA SUGLI NPL

Giornata con pochi dati macroeconomici di rilievo quella di oggi. Da segnalare solo alle 13:30 l'indice di produzione della Fed di Filadelfia per il mese di marzo: gli analisti si attendono un dato pari a 23,2 punti, in calo di oltre due punti rispetto al mese precedente. C’è poi interesse sulla pubblicazione delle linee guida della Bce sugli Npl. Ieri Piazza Affari ha fatto registrare un ribasso dell'1,05% a quota 22.452 punti. In calo i titoli bancari con Intesa Sanpaolo che ha ceduto l'1,5%, mentre Unicredit è scesa dell'1,3%. Male anche Ferrari che ha perso un punto percentuale. Continua il calo anche di Telecom Italia che ha lasciato sul terreno più di due punti percentuali. Bene invece Leonardo che, grazie a un nuova commessa, è salita dell'1,78%.

Intanto la Commissione europea ha dato le sue indicazioni sui crediti deteriorati, che sembrano non essere penalizzanti per le banche italiane. Per i prestiti in sofferenza senza garanzie ci saranno due anni di tempo e alla fine di questo lasso di tempo la banca dovrà provvedere a una copertura del 100% come collaterale per ovviare alle possibili perdite. Nel caso di Npl con garanzie, invece, ci saranno otto anni di tempo con delle svalutazioni graduali nel corso degli anni. Lo spread fra Btp e Bund ha chiuso in rialzo a 133,4 punti base. In aumento anche il rendimento del Btp decennale che si è attestato all'1,93%.

© Riproduzione Riservata.