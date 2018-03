Banche, giustizia “lumaca” frena recupero crediti deteriorati / Bce chiede tempi veloci: i rischi per l'Italia

15 marzo 2018 Silvana Palazzo

Bce chiede velocità per recupero crediti deteriorati (Foto: LaPresse)

L'Italia ha un nervo scoperto, la lentezza dei Tribunali, e la Vigilanza Bce lo colpisce con le sue nuove disposizioni. L'istituto di Francoforte dovrebbe prevedere un recupero dei crediti in sofferenza garantiti da immobile da parte delle banche entro sette anni, altrimenti devono essere svalutati a zero nei bilanci. Ma in Sicilia e in Basilicata la maggior parte delle aste immobiliari durano più di sette anni. Inoltre, la Banca centrale europea sta valutando di far valere zero dopo due anni un credito chirografario, cioè senza garanzia, se non viene recuperato. Ma in Puglia, Molise, Basilicata e Campania servono circa due anni solo per la trasformazione del decreto ingiuntivo in un'ordinanza del Tribunale. Peraltro le procedure fallimentari, da cui dipende il recupero dei crediti verso le aziende, superano il decennio in molte Regioni d'Italia. Come riportato dal Sole 24 Ore, la lentezza del sistema giudiziario italiano ci penalizza perché scoraggia gli investimenti e perché rappresenta un costo enorme nei bilanci delle banche.

TRIBUNALI “ZAVORRA” PER L'ITALIA: RISCHI E SCENARI

I Tribunali italiani diventano una zavorra ancor più pesante per l'Italia. Il rischio è che le banche reagiscano alle nuove disposizioni della Vigilanza Bce riducendo l'erogazione di finanziamenti alle imprese e alle famiglie, in particolare nelle aree dove la giustizia è più lenta, o forzando a svendere i crediti in sofferenza, con implicazioni però negative nei loro bilanci. Per questo, come riportato dal Sole 24 Ore, è importante intervenire. E i fronti sono due: la velocità della giustizia e la capacità delle stesse banche di gestire al meglio i crediti deteriorati per ridurre i tempi morti, partendo dalle trattative stragiudiziali. Il primo nodo da sciogliere è quello dei Tribunali lenti. Il problema non è che la legge non funzioni, ma il loro intasamento. D'altra parte le banche devono eliminare le proprie inefficienze, ad esempio lavorando attivamente i crediti in sofferenza sul fronte stragiudiziale, cercando cioè accordi transattivi con i debitori. Un altro modo per velocizzare le procedure è vivacizzare le aste immobiliari, riducendo il fenomeno delle aste deserte.

