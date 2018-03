MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, l'impegno sul territorio a Mantova (oggi, 15 marzo)

15 marzo 2018 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

L’IMPEGNO SUL TERRITORIO A MANTOVA

Mps si sta riorganizzando in base al piano industriale concordato con le autorità europee. Ma i territori resteranno al centro della strategia della banca. Lo ha ribadito Antonio Nucci, vicedirettore generale e chief commercial officer di Montepaschi, in un’intervista a La Gazzetta di Mantova. “La riorganizzazione, che rientra nel piano industriale 2017-2021 concordato a luglio con la Commissione europea, metterà i territori al centro della strategia della banca, accrescendo i loro livelli di autonomia e accorciando la filiera decisionale”, ha detto, dando anche rassicurazioni sul fatto che Mantova “continuerà ad avere un ruolo importante per Mps alla luce del consolidato rapporto che ci lega a questo territorio”. Del resto la città lombarda era la sede della Banca agricola mantovana, assorbita dal gruppo toscano.

Nucci ha anche spiegato che per i clienti non ci saranno cambiamenti, “perché continueranno ad interfacciarsi con le stesse persone”. Inoltre, ha voluto sottolineare “che per noi ogni cliente è importante a prescindere dalla dimensione e, infatti, il nuovo modello organizzativo promuove la vicinanza alla clientela con una struttura più snella, veloce e autonoma”. Alla domanda sulle ragioni per cui un risparmiatore dovrebbe scegliere Mps, ha risposto che la banca oggi “è tornata a operare in un contesto normale e d’ora in poi tutte le nostre energie saranno dedicate allo sviluppo della relazione con i clienti e a dare il nostro contributo alla crescita di questo territorio, sul quale oggi investiamo più di quanto raccogliamo”.

