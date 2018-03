BANCHE E POLITICA/ Npl, lo schiaffo della Bce alla giustizia italiana

Sono arrivate le linee guida della Bce sugli Npl, più benevoli di quanto si pensasse, ma comunque con un messaggio implicito non proprio lusinghiero per l'Italia. SERGIO LUCIANO

16 marzo 2018 Sergio Luciano

Daniele Nouy (Lapresse)

"Cavoli vostri": è questa, in estrema sintesi, l'unica frecciata - non scritta ma evidente - nelle istruzioni del Supervisory Board della Banca centrale europea contenute nell'addendum sulla contabilizzazione degli Npl (non performing loans, crediti bancari non redditizi, cioè non rimborsati) nei bilanci delle banche dell'Unione. "Sono cavoli vostri", ha detto in sostanza Daniele Nouy, la severissima capa della Vigilanza Bce, all'Italia "se non vi bastano sette anni per recuperare le garanzie connesse ai crediti che non vengono restituiti". Come darle torto?

Già: perché il confronto/scontro tra la linea della Commissione europea sul tema e quella della Bce, istituzionalmente delicata perché non regolata dalle norme e quindi potenzialmente destinata a creare instabilità, non c'è stato. La politica - che aveva dato indicazioni relativamente più morbide con i pronunciamenti della Commissione europea di due giorni fa - ha prevalso. E bene ha fatto il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani a sottolineare con apprezzamento questa scelta della Vigilanza Bce. Applicare le indicazioni della Bce non dovrebbe devastare i bilanci di nessuna banca, che oltretutto avrà diritto di negoziare con le autorità di Francoforte il proprio caso specifico, senza dover per forza sottostare alla lettura dell'addendum, priva di qualunque possibilità di autodifesa.

Ma in concreto cosa cambia, e che vuol dire quell'implicito "cavoli vostri" indirizzato all'Italia? In concreto, su un punto fondamentale la Bce ha seguito la linea politica della Commissione, decidendo che le nuove norme varranno solo per il futuro, cioè per gli Npl che verranno contabilizzati a bilancio a partire dal prossimo 1° aprile. Quelli già in bilancio continueranno a essere gestiti con le norme attuali, pesanti ma non proibitive.

Un punto decisivo perché oggi le banche italiane che da sole assorbono un terzo di tutti i circa 850 miliardi di euro di Npl che appesantiscono i bilanci delle banche europee, sono di fatte "graziate" dagli aumenti di capitale - ulteriori rispetto a quelli già fatti o già programmati - che avrebbero dovuto eseguire se la misura fosse stata dettata in forma anche solo parzialmente retroattiva. Ma soprattutto la Bce introduce un altro criterio. Se gli Npl, al momento in cui vengono classificati come tali, si dimostrano privi di garanzia, devono essere annullati in bilancio (quindi spesati tra le perdite e compensati con capitale regolatorio integrativo) entro due anni. Una batosta, sicuramente: ma virtuale, perché sono ormai anni che le banche non erogano più neanche un centesimo di credito che non sia ultragarantito.

Cosa capita, invece, alla stragrande maggioranza dei crediti, quelli cioè che una garanzia a copertura ce l'hanno? È qui che scatta il "cavoli vostri": dice cioè la Vigilanza Bce che questi crediti andranno spesati e coperti a bilancio entro sette anni. Con una gradualità severa, ma non cervellotica: per i primi due anni dalla dichiarazione di "sofferenza", le banche non dovranno far altro che cercare di escutere le garanzie, in modo da non rimetterci di tasca propria; poi, comunque siano andati questi tentativi, al terzo anno dovranno coprire in bilancio il 40% del valore della sofferenza, al quarto anno il 55%, al sesto anno l'85% e alla fine del settimo anno il 100%.

Tradotto: se un credito viene erogato con la dovuta diligenza, in scienza e coscienza, con la responsabilità del buon padre di famiglia eccetera... e va in sofferenza nonostante tutto questo... sarà stato comunque coperto da garanzie! E - dice la Bce - se le banche non saranno state in grado di escutere queste garanzie in sette anni, peggio per loro: ci rimettano di tasca propria! Un ragionamento che non fa una grinza in tutta Europa salvo in Italia: dove la giustizia non funziona, e sette anni non bastano per escutere un bel niente.

Quindi, approfondendo un po' l'analisi di quel che è accaduto in Europa, di altro non si tratta che di un'implicita, definitiva bolla di discredito contro il sistema giudiziario italiano, inquinato da un intrico di leggi-immondizia inapplicabili e da un indice di specializzazione (se non di produttività: quest'ultimo dato è controverso) talmente basso da parte della magistratura da non riuscire a conseguire neanche il banalissimo risultato di far escutere una garanzia entro sette anni dalla decorrenza del buon diritto del creditore a escuterla! Per l'appunto: se sette anni sono pochi, cavaoli vostri!

