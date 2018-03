BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news: Piazza Affari chiude la settimana con pochi dati (16 marzo 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi chiuderà una settimana con pochi dati macroenomici in agenda. Occhi puntati sulle banche. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

16 marzo 2018 Lorenzo Torrisi

Borsa italiana, Lapresse

PIAZZA AFFARI CHIUDE LA SETTIMANA

Giornata che non presenta dati molto importanti a livello macroeconomico quella di oggi. Alle 10:00 si segnala l'indice dei prezzi al consumo in Italia nel mese di febbraio: le attese sono per un incremento dello 0,1%, in linea con il rilevamento del mese precedente. Alle 13:30 negli Stati Uniti l'apertura di nuovi cantieri edili nel mese di febbraio: le attese sono per un incremento di sei punti percentuali, in dimezzamento rispetto alla precedente rilevazione. Alle 14:15 sempre dagli Usa, la produzione industriale per il mese di febbraio: gli analisti si aspettano un incremento dello 0,3%, in lieve aumento rispetto alla contrazione dello scorso mese. Infine alle 15:00 il sentimento d'aspettativa dei consumatori del Michigan per il mese di marzo: le attese sono per un dato in ribasso di 0,2 punti a 89,8 punti.

Ieri, fino all’apertura dei mercati americani, il Ftse Mib aveva viaggiato poco sopra la parità, senza una direzionalità precisa. Poi dalle 15:00 è scatto un movimento rialzista che ha permesso una chiusura con un rialzo dell'1,16% a quota 22.713 punti. Intesa Sanpaolo è salita dello 0,64% mentre Unicredit ha guadagnato il 2,36%. Uno dei migliori titoli è stato senza dubbio Generali che ha fatto segnare un utile record nel 2017: l’azione ha guadagnato quasi tre punti percentuali. Il differenziale fra Btp e Bund si è attestato a 132,5 punti base. Il rendimento del Btp decennale è pari all'1,9%.

