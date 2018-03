MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps lancia un nuovo mutuo (oggi, 16 marzo)

16 marzo 2018 Lorenzo Torrisi

Mps, Lapresse

IL MUTUO MPS MIO IN PROMOZIONE

Montepaschi ha lanciato un nuovo mutuo, studiato per l’acquisto o la ristrutturazione della casa, chiamato “Mps MIO in promozione”. Accessibile sia ha chi è correntista che ai nuovi clienti della banca toscana, questo muoto copre sino all'80% del valore dell'immobile offerto in garanzia (importo da 50.000 a 350.000 euro), con una durata tra 10 e 30 anni. È inoltre possibile scegliere tra tasso fisso e variabile. Nel primo caso, c’è una diversificazione in base alla durata e al valore del prestito rispetto a quello del bene. Facendo un esempio su un mutuo di 25 anni, per un importo di 100.000 euro che copre l’80% del valore dell’immobile, il taeg è pari al 2,22%. Nel caso di tasso variabile, viene preso come riferimento l’Euribor a sei mesi cui viene aggiunto uno spread che cambia a seconda della durata del mutuo (dallo 0,85% allo 0,95%). Ipotizzando sempre una durata di 25 anni per 100.000 euro e un loan to value dell’80%, il taeg ammonta all’1,02%, considerato che attualmente l’Euribor a sei mesi ha un valore negativo.

Eleonora Cola, responsabile direzione retail di Mps, ha detto che questo prodotto è stato pensato per rispondere a più esigenze, da quella dei giovani o delle famiglie che vogliono comprare la prima casa a coloro che pensa a ristrutturarla o ad acquistarne una seconda. “La domanda di un mutuo rappresenta un momento di forte coinvolgimento emotivo, perché spesso e' legata alla realizzazione di un progetto di vita. Per questo noi accompagniamo il cliente durante tutto il percorso, dalla prima richiesta sino alla fase finale di erogazione del mutuo, con una consulenza di valore e con tutta la nostra esperienza”, ha aggiunto.

