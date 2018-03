MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps e le parole di Patuelli sull'addendum Npl (oggi, 17 marzo)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps ha chiuso la settimana in Borsa sopra i 3 euro. Le parole di Antonio Patuelli sull'addendum Npl. Ultime notizie live di oggi 17 marzo 2018

17 marzo 2018 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

LE PAROLE DI ANTONIO PATUELLI

C’era molta attenzione nel mondo bancario alla pubblicazione delle linee guida sugli Npl da parte della Bce. Anche per evitare che, come nel caso di Mps, i crediti deteriorati potessero diventare un problema da risolvere con una vendita in blocco. Dunque è interessante leggere quanto scrive Antonio Patuelli, in un articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore, a proposito dei documenti dell’Eurotower e della Commissione europea sui Non performing loans. Secondo il Presidente dell’Abi, si tratta di documenti che vanno visti insieme alle altre normative, ma il quadro di insieme che esce non è certo lusinghiero sulla giustizia civile italiana, la cui lentezza complica le procedure per cercare di recuperare le garanzie sottostanti alcuni crediti problematici.

Per Patuelli nella legislatura da poco conclusa ci sono stati dei passi in avanti per dare una scossa alla situazione, come la riforma delle legge fallimentare. Tuttavia il ddl approvato “attende da mesi i decreti delegati ad esso conseguenti che sono indispensabili per fare entrare in vigore tale nuova legge delega dello Stato. Si tratta di provvedimenti assai importanti senza i quali la riforma non ha attuazione”. Dunque, nonostante i rallentamenti che comporterà la formazione di un nuovo Governo, occorre che gli organi preposti cerchino di dare un’accelerata al completamento della riforma per non perdere altro tempo e non penalizzare il sistema bancario e conseguentemente quello economico. Anche perché gli organismi europei continuano a volere una riduzione dello stock degli Npl.

