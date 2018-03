BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news: Piazza Affari inizia la settimana guardando ai 23.000 punti (19 marzo 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi inizia una nuova settimana puntando a quota 23.000. Pochi dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

19 marzo 2018 Lorenzo Torrisi

Borsa italiana, Lapresse

PIAZZA AFFARI INIZIA LA SETTIMANA GUARDANDO AI 23.000 PUNTI

La settimana inizia con pochi spunti macroeconomica per la Borsa italiana. Alle 10:00 la produzione industriale italiana nel mese di gennaio: gli analisti si attendono un dato negativo dello 0,4% dopo la brillante espansione del mese precedente. Alle 11:00 il saldo della bilancia commerciale italiana Ue nel mese di gennaio: il dato previsto è negativo. Nessun dato macroeconomico, invece, dagli Stati Uniti. Da segnalare anche che alle 16:30 ci sarà un'asta di buoni del Tesoro americano con scadenza a sei mesi e tassi che in precedenza si erano avvicinati al 2%. Alle 16:00 anche un'asta di titoli di Stato francesi con scadenza a un anno e tassi visti in negativo di oltre mezzo punto.

Venerdì Piazza Affari era riuscita ad arrivare a guadagnare un punto percentuale, ma nel finale di seduta le prese di profitto hanno fatto chiudere la sessione con un rialzo dello 0,63% a quota 22.857 punti. Bene i titoli bancari con Intesa Sanpaolo che ha guidato i rialzi con un progresso di quasi due punti percentuali. Bene anche Unicredit che ha guadagnato l'1,25% e Ubi Banca che ha guadagnato quasi un punto percentuale. Male, invece, Atlantia, che ha ceduto il 2,54%. Lo spread fra Btp e Bund ha chiuso a 132 punti base e il rendimento del Btp decennale è rimasto all'1,9%.

