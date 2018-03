MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, ancora polemiche sulle parole di Moreli (oggi, 19 marzo)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps inizia la settimana in Borsa sopra i 3 euro. Ancora polemiche sulle parole di Marco Morelli. Ultime notizie live di oggi 19 marzo 2018

19 marzo 2018 Lorenzo Torrisi

Mps, Lapresse

ANCORA POLEMICHE SULLE PAROLE DI MORELLI

Continuano a far discutere le dichiarazioni di Marco Morelli al Congresso della Fabi. L’amministratore delegato di Mps ha infatti detto: “Quando mi parlate di pressioni commerciali io vi dico che se la gente alle 4 o alle 5 va a casa, la banca i risultati non li porta”. Si è quindi ipotizzato che i vertici di Rocca Salimbeni abbiano in mente di intervenire sull’orario di lavoro. In ogni caso sul tema sienanews.it ha pubblicato una lettera di Giorgio Finucci, quadro direttivo esodato di Montepaschi, secondo cui Rocca Salimbeni ha fatto troppo affidamento sui consulenti, che sono rimasti nell’organico pur avendo fallito nei compiti loro assegnati. “E per non smentire chi li aveva via via assunti, non si è avuto la forza di ringraziarli e dare loro il benservito. Questa situazione ha comportato un eccesso di dirigenti di DG, in parte inutili”.

L’ex dipendente della banca spiega che “alcuni di questi, potremmo dire con stile milanese, hanno introdotto al Monte la moda di iniziare a lavorare la mattina alle nove e mezzo e uscire tardi la sera. Con orari, quindi, vicini a quelli contrattuali, pretendendo però che gli altri, con stipendi inferiori e con orari contrattuali definiti e ingresso poco dopo le otto, uscissero anch’essi alle sette”. Dunque, “quando l’ad Morelli auspica maggiore flessibilità in questa situazione così complicata, deve rendersi conto che parla a tutto il personale e non può basarsi solo su figure minoritarie”. Morelli, ricorda Finucci, “dispone di una serie di strumenti e misure che possono motivare adeguatamente i dipendenti”. Perciò “non ha alcun senso generalizzare il fatto che uscendo un’ora più tardi si raggiungano meglio gli obiettivi. Gli obiettivi si raggiungono se sono condivisi”.

