BORSA ITALIANA OGGI/ Milano, news: Piazza Affari all'ultima seduta prima delle elezioni (2 marzo 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi affronta l'ultima seduta prima del voto. Pochi i dati macroeconomici in calendario. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

02 marzo 2018 Lorenzo Torrisi

Borsa italiana, Lapresse

PIAZZA AFFARI ALL’ULTIMA SEDUTA PRIMA DELLE ELEZIONI

La giornata di oggi non offre dati macroeconomici particolarmente significativi. Alle 8:00 le vendite al dettaglio in Germania per il mese di gennaio: le attese sono per un incremento dello 0,9%, in netta controtendenza rispetto al dato deludente di dicembre. Al momento non si conosce l'orario preciso, ma la premier inglese Theresa May terrà un discorso: è probabile che si parlerà della Brexit. Alle 16:00 il dato importante sul sentimento d'aspettativa dei consumatori del Michigan per il mese di febbraio: le attese sono per un dato pari a 90,2 punti, un risultato che, se si confermasse, sarebbe di ben quattro punti migliore rispetto a quello di gennaio.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in calo dello 0,7% a quota 22.448 punti. A fare male sono stati i titoli legati al settore dell'automobile: Fca ha lasciato sul terreno il 2,75%. In netto calo anche Ferrari che ha ceduto l'1,76% rimanendo di poco sopra la soglia importante dei 100 euro per azione. Miglior azione di giornata è stata, invece, Luxottica: dopo che l'Ue ha dato il via libera alla fusione con Essilor, il titolo è stato sospeso più volte al rialzo, chiudendo con un balzo di cinque punti percentuali. Misti i titoli bancari: Unicredit è riuscito a salvarsi chiudendo praticamente invariata. In calo Intesa Sanpaolo che ha perso lo 0,74%. Male anche Ubi Banca che ha ceduto lo 0,5%. Meglio di tutti ha fatto invece Banco Bpm che è salita dello 0,58%. In calo anche il settore energetico con Enel che ha fatto registrare un ribasso dello 0,48% mentre A2A ha ceduto quasi un punto percentuale. Brusca frenata anche per Pirelli che ha ceduto più di tre punti percentuali. Lo Sspread fra Btp e Bund si è attestato in lieve ribasso a 130 punti base. Calo ancora più marcato per quanto concerne il rendimento del Btp decennale che ora si attesta all'1,93%.

