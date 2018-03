BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news: Piazza Affari il giorno dopo il tonfo di Facebook (20 marzo 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi non avrà molti dati macroeconomici con cui confrontarsi, salvo l'indice Zew tedesco. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

20 marzo 2018 Lorenzo Torrisi

Borsa italiana, Lapresse

PIAZZA AFFARI IL GIORNO DOPO IL TONFO DI FACEBOOK

La giornata macroeconomica di oggi offre pochi spunti per la Borsa italiana. Da segnalare, in ogni caso, l’importante Indice Zew sull’economia tedesca che verrà diffuso alle 11:00. Mezz’ora si saprà invece come è andata l’inflazione a febbraio in Gran Bretagna. Nel pomeriggio, alle 16:00, sarà reso noto il dato sulla fiducia dei consumatori a livello europeo. Sicuramente l’attenzione sarà focalizzata sul caso Cambridge Analtyca che ieri ha affossato Facebook sul Nasdaq. Da seguire, tra le società quotate a Piazza Affari, A2A con la diffusione del bilancio 2017. In ogni caso l’evento clou della settimana sarà la riunione del Fomc della Fed in programma domani.

Il Ftse Mib ieri ha chiuso in calo dello 0,98%, scendendo a 22.633 punti. In evidenza sul listino principale Italgas, che ha messo a segno un altro rialzo (+1,89%). Male invece Exor (-2,33%), Fca (-1,95%), Fineco (-2,08%) e soprattutto Saipem (-2,42%). Fuori dal listino principale si segnala il rialzo di Gambero Rosso, superiore al 15%, dopo l’operazione che farà confluire la società in Class Editori (che ha invece cede il 9%). Lo spread tra Btp e Bund ha chiuso poco sopra i 130 punti base.

