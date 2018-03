SPY FINANZA/ Le bombe sui mercati nei giorni della Fed

Sembra una coincidenza, ma proprio alla vigilia della riunione di domani della Fed, il mondo sembra esplodere di elementi destabilizzanti, dice MAURO BOTTARELLI

20 marzo 2018 Mauro Bottarelli

Quale sia il mio giudizio su Vladimir Putin è noto, quindi non mi dilungherò sul risultato delle elezioni presidenziali russe di domenica. Parlano i numeri. E poi, i coloriti biliari delle facce di molti autorevoli commentatori mi hanno regalato soddisfazioni che nessuna tornata elettorale può garantirti, nemmeno la più plebiscitaria: ho letto un paio di commenti su Repubblica e mi sono immaginato i contorcimenti che devono aver turbato il lavoro dei colleghi nello stendere i loro atti d'accusa verso quei popoli così arretrati da scegliere despoti come Putin, Erdogan e Xi Jinping come leader. Che sinceri democratici! L'Ue, poi, non ha perso occasione per mettersi in mostra: non solo i vari leader si sono ben guardati dalla prassi diplomatica di congratularsi con Putin per la vittoria, ma, addirittura, ha chiesto che Mosca risponda subito rispetto alle molte domande che accompagnano il caso dell'ex spia avvelenata a Salisbury.

Ora, immagino il terrore dipinto sul volto dello Zar dopo l'intimazione giunta da uomini del calibro di Juncker e Tusk, ma, soprattutto, mi chiedo quanto la stupidità possa essere ancora tollerata al mondo: sicuri a Bruxelles di volere davvero delle risposte su quanto accaduto? Perché c'è il forte rischio che scavando, la strada porti dritta dritta al deposito militare e chimico britannico di Porton Down (nel frattempo, l'intelligence ha le idee chiarissime, essendo passata dalla pista della valigia a quella del profumo al condotto dell'areazione dell'automobile come veicolo dell'avvelenamento). Ma come anticipato, è inutile perdere tempo: mi limito a regalarvi questi due grafici, a conferma della totale inutilità, insipienza e stupidità ontologica dei tentativi di boicottaggio occidentali verso la Russia. Più interessante e degno di nota, invece, spendere qualche parola sul faro della democrazia e della civiltà occidentale, visto che domani la Fed si riunisce e nell'aria c'è odore di rialzo dei tassi.

Cosa volete che sia, d'altronde: l'economia Usa sta talmente bene, scoppia talmente di salute che qualche quarto di punto in più del costo del denaro funzionerà come balsamo, quasi un tonico. Oddio, questo grafico sembra dire il contrario, ovvero che senza spesa federale la crescita economica gli Stati Uniti non l'hanno vista nemmeno con il binocolo, ma tant'è, sono inezie. Wall Street è in rally perenne da infiniti trimestri, cedole e dividendi non si fanno pregare e anche i bonus riempiono tasche e conti correnti: va tutto bene.

E sapete perché va tutto bene? Perché a fronte dell'inflow da record registrato la scorsa settimana verso le equities statunitensi, un qualcosa che ci fa pensare alla partenza di un poderoso e imminente rally, oggi scopriamo questo: ovvero che la parte del leone in quell'afflusso di capitali verso la Borsa statunitense è tutto da attribuire a Etf ovvero a clientela retail. Quindi, il parco buoi sta comprando come se non ci fosse un domani dagli investitori istituzionali, i quali invece scaricano, come ci mostra il secondo grafico. E scaricano non da oggi. Entrano ed escono da veri professionisti, mentre qualcuno si scotterà non solo le dita, ma anche gli avambracci.

E il perché è presto detto, come ci mostrano questi grafici: la grande fiera dell'obbligazionario ad alto rendimento resa possibile dai tassi a zero e foriera dell'esplosione dei buybacks che hanno sostenuto Wall Street finora sta per finire. O, quantomeno, vede sempre meno kamikaze pronti a rischiare la ghirba in quello che fino a pochi anni fa era un settore per professionisti con il pelo sullo stomaco e che ora, invece, vede carta rischiosa come nitroglicerina finire nei portafogli di fondi pensione, assicurazioni e altri soggetti retail disperatamente alla ricerca di un minimo di extra-rendimento.

Qual è il rischio? Quello che ci mostra l'ultimo grafico, ovvero il re-couple fra le due dinamiche: di fatto, il contagio fra obbligazionario e azionario determinato proprio da improvvide mosse della Fed. E se vengono a mancare i buybacks come base di supporto per Wall Street, chi garantirà da domani i rally azionari? Chi farà in modo che la narrativa dei cieli sempre blu non lasci spazio alla realtà? La sola voce giunta a Bloomberg rispetto un possibile, primo aumento dei tassi da parte della Bce nel primo trimestre 2019, ieri ha fatto schizzare il rendimento del Bund e l'euro nel cross sul dollaro (40 pips in un colpo solo): stiamo parlando non di argomenti da discussione accademica, ma di nitroglicerina sotto forma di notizia. Vale per la Fed, vale per l'Eurotower, vale per la Bank of England che ieri ha fatto i conti con una sterlina sopra 1,40 dopo che Michel Barnier ha parlato di un accordo di massima per 21 mesi di transizione dopo il Brexit nei rapporti Uk-Ue e vale per la Bank of Japan, ormai acquirente di unica istanza di un debito che non fa più prezzo, né rendimento e vive nel suo iperuranio di controllo statale.

Sullo sfondo, poi, tutto il ginepraio delle guerre commerciali e di quelle geopolitiche, vere e proprie anomalie pronte a trasformarsi in acceleranti per altrettanti incendi dolosi. Scommettete che potrebbe tornare a farsi viva l'Isis in Europa o negli Usa, a breve? E come leggere la decisione statunitense di bloccare del tutto il dialogo economico con la Cina, a fronte di un rapporto simbiotico fra i due Paesi che rende queste sparate di Washington nulla più che spacconate da bar? Chi detiene il debito Usa? E chi consente alla Cina di esportare la propria sovra-produzione? Non vivono uno senza l'altra, nonostante i toni da guerra commerciale.

Per quanto in Pennsylvania festeggeranno i dazi sull'acciaio cinese ed europeo, se le aziende locali dovranno per forza pagare più caro quello Usa e per questo potrebbero entrare in crisi e licenziare? Davvero partiranno i dazi contro le auto tedesche? E pensate che questo basti a smaltire l'indigestione di berline costruite con il badile per mal-investment da tassi a zero e far ripartire il mercato interno di Ford e soci? Piaccia o no, il modello di capitalismo statale delle Banche centrali diventato egemone dopo la crisi del 2008 è entrato nella sua fase terminale, resta in vita grazie a una sorta di terapia del dolore che serve solo a limitare i danni ma che non può nulla contro dinamiche simili, se non cercare di farle diminuire per evitare che l'esplosione della bolla non lasci nemmeno un superstite.

Cosa speravano di ottenere, inondando il mondo di denaro senza valore, perché non riconducibile a una prezzatura reale degli assets che sottende e dovrebbe qualificare? Comprereste un bene a un prezzo assolutamente casuale, senza sapere se lo vale o meno? Ecco, il mercato azionario e quello obbligazionario fino a oggi hanno campato su queste dinamiche e adesso comincia a diventare difficile proseguire senza che qualcuno cominci a porsi qualche domanda al riguardo: il timore è uno solo, che quella voce singola nel silenzio divenga coro. Le Banche centrali, come da tradizione, quando la situazione si fa davvero pericolosa, cominciano a mentire: bene, visto il livello di bugie generalizzate che stiamo sentendo da qualche settimana, possiamo tranquillamente desumere di essere nei guai. Fino al collo.

Come capire cosa attenderci? Se sarà l'obbligazionario a reagire in maniera più netta a un'eventuale decisione della Fed di domani, allora significa che il comparto del reddito fisso ha raggiunto il cosiddetto tipping point, segnale che il contagio all'azionario potrebbe essere dietro l'angolo. Nel frattempo, la Russia di Putin - come mostravano i grafici all'inizio dell'articolo - piazzava allegramente sul mercato eurobonds per un controvalore di 4 miliardi di dollari eurobonds, i cui introiti serviranno al buyback di titoli a 30 anni. Il tutto, con le riserve auree (fisiche, non di carta del Comex) ai massimi storici. E non basta, con la Banca centrale che, nel silenzio generale, sul finire della scorsa settimana ha salvato Otkritie Bank e B&N Bank con un'iniezione da 1 triliardo di rubli, senza che il mercato dicesse "beh". Qualcuno ha tentato la carta dell'assalto finanziario, visto il risultato pressoché nullo delle sanzioni? Se così è stato, ha fallito. Attenzione a giocare con Mosca come se stessimo parlando di Cipro o del Lussemburgo, perché potremmo farci male prima di poterne fare a loro. E, francamente, di tutto abbiamo bisogno in questo momento, tranne che di autolesionismo gratuito per seguire le mosse disperate della Casa Bianca e dei pupari che tentano di usarne l'inquilino dall'equilibrio mentale precario per salvarsi un'altra volta ghirba e conto in banca.

«La Russia non prenderà parte a una corsa agli armamenti», ha dichiarato ieri pomeriggio Vladimir Putin. Come dire, non saremo noi a far scoppiare la rissa. Ma questo non significa che si limiteranno a prenderle, qualora partisse il primo pugno. Casualmente, alla vigilia della riunione di domani della Fed, il mondo sembra esplodere di elementi destabilizzanti. Come al solito, solo coincidenze.

