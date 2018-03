BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news: Piazza Affari attende la Fed (21 marzo 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi vive una giornata di attesa per la decisione della Fed sui tassi, che arriverà solo in serata. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

21 marzo 2018 Lorenzo Torrisi

Borsa italiana, Lapresse

PIAZZA AFFARI ATTENDE LA FED

L'agenda economica odierna offre dati importanti provenienti dal Regno Unito, con l'indice dei salari medi inclusi i bonus, che gli esperti danno a un +2,6% rispetto al +2,5% di dicembre, la variazione nelle richieste di sussidi di disoccupazione atteso in forte calo rispetto al dato di gennaio e il tasso di disoccupazione che si preannuncia stabile al 4,4%. Nel pomeriggio invece si attendono i risultati Usa e più in particolare le partite correnti del quarto trimestre, le vendite delle abitazioni esistenti e le scorte di petrolio greggio, con grande attesa poi per le conclusioni del Fomc della Federal Reserve. La giornata di ieri ha visto la chiusura positiva del Ftse Mib a 22.798 punti con un +0,73%, terminando la seduta vicino ai massimi (22.836 punti) dopo i minimi della mattinata (22.597 punti).

Tra i migliori titoli del principale listino di Piazza Affari c'è stata Fca che ha chiuso con un +2,46%. Bene il comparto legato al petrolio con Tenaris a guidare i guadagni con il suo +1,99% e a seguire Saipem (+1,69%) ed Eni (+1,38%), in scia ai rialzi del petrolio stesso. Bene anche le banche, in particolar modo Mediobanca che ha realizzato un +1,1%. Negative le chiusure di A2A (-0,97%) probabilmente per prese di beneficio dopo i massimi della mattinata alla notizia di un dividendo che sarà superiore alle attese e Cnh industrial (-1,07%) che ha pagato le sorprendenti dimissioni dell'amministratore delegato Tobin. Al di fuori del Ftse Mib è continuata la discesa di Carige, che dopo il tonfo di lunedì (-6,3%) ha chiuso anche ieri in discesa del 2,25% e quella di Mps che dal 9 febbraio ha perso il 25%. Hanno brillato invece Stefanel (+7,11%) e Datalogic (+4,49) in attesa dei dati del 2017. Si è assottigliato il differenziale tra Btp decennali italiani e Bund tedeschi a 123,50 punti base.

