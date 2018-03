MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, firmato accordo con la Polizia (oggi, 21 marzo)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa riparte sotto quota 2,9 euro ad azione. Firmato accordo tra Marco Morelli e Franco Gabrielli. Ultime notizie live di oggi 21 marzo 2018

21 marzo 2018 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

FIRMATO ACCORDO CON LA POLIZIA

L’amministratore delegato di Montepaschi Marco Morelli e il Capo della Polizia Franco Gabrielli hanno firmato un accordo per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici legati a eventuali minacce sui sistemi di gestione dei servizi bancari. Alla firma della convenzione erano presenti per il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Roberto Sgalla, Direttore Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato e Nunzia Ciardi Direttore del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, per Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A Enrico Grazzini, Chief Operating Officer e Piero Vannetti, Responsabile Area Sicurezza Integrata. In una nota si legge che Mps “si è adeguata alle nuove esigenze di tutela dei propri sistemi informatici e delle reti di telecomunicazione utilizzate al fine di garantire soglie elevate di sicurezza per le operazioni finanziarie, soprattutto virtuali, dei propri clienti. In quest’ottica, il rafforzamento della sinergia operativa con la Polizia di Stato rappresenta, indubbiamente, un efficace strumento di gestione della criminalità cibernetica”.

Nello specifico, il Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni fornirà il supporto tecnico. Analisi dei rischi, scambio informativo, rapporti previsionali sull’evoluzione del cybercrime, gestione di eventi e situazioni critiche attraverso la sala operativa attiva 24 ore su 24 sono alcune delle iniziative di collaborazione previste dall’accordo, volte ad assicurare interventi strutturati e tempestivi.

