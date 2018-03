BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news: Piazza Affari senza dati dagli Usa (22 marzo 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi non avrà dati in arrivo dagli Stati Uniti. Pochi quelli diffusi in Europa durante la mattinata. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

22 marzo 2018 Lorenzo Torrisi

Borsa italiana, Lapresse

PIAZZA AFFARI SENZA DATI DAGLI USA

La giornata odierna non prevede dati macroeconomici particolarmente importanti, almeno non quanto le decisioni della Fed di ieri. Alle 9:00 l'indice PMI manifatturiero in Francia per il mese di marzo. Gli analisti si attendono un risultato pari a 55,6 punti, in lieve calo dal risultato precedente. Il dato più importante della giornata, tuttavia, sarà alle 10:00 e riguarderà la Germania: l'indice Ifo sulla fiducia delle aziende per il mese di marzo: gli analisti si attendono un risultato pari a 114,8 punti, in decrescita di 0,5 punti rispetto a febbraio. Alla stessa ora dalla Gran Bretagna le vendite al dettaglio per febbraio: il consensus prevede un aumento dello 0,4%, in netto miglioramento rispetto alla flebile espansione di gennaio. Non sono, invece, attesi particolari rilevazioni macroeconomiche dagli Stati Uniti.

Ieri Piazza Affari ha aperto la seduta in positivo per poi virare in netto rosso come tutti gli altri mercati europei ed è arrivato a perdere oltre mezzo punto percentuale per poi chiudere con un +0,1% a quota 22.820 punti anche grazie al recupero dei mercati americani. Male in questa sessione i titoli bancari: Intesa Sanpaolo è quella che ha fatto registrare i cali meno marcati con un -0,59%. Unicredit ha perso, invece, l’1,14%, mentre Ubi Banca l'1,06%. Meglio il settore automotive, con Fca che ha fatto registrare un rialzo di quasi due punti percentuali. Bene anche il settore legato all'energia con Tenaris che è salita del 3,56% e Saipem che ha guadagnato l’1,33%. In controtendenza, invece, Ferragamo che ha lasciato sul terreno l'1,68%. Male anche il titolo Mediaset che ha perso il 2%. Lo spread fra Btp e Bund ha chiuso a 124,6 punti base. Il rendimento del Btp decennale si è attestato all'1,86%.

