MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, vincolo d'arte per le opere d'arte (oggi, 22 marzo)

22 marzo 2018

22 marzo 2018 Lorenzo Torrisi

VINCOLO DI COLLEZIONE PER LE OPERE D’ARTE

Il ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha approvato il vincolo di collezione delle opere d’arte facente parti del patrimonio di Mps. Un atto che viene accolto con grande soddisfazione dal Circolo Sena Civitas, che in una nota pubblicata da ilcittadinoonline.it parla di una battaglia vinta, visto che la collezione di Rocca Salimbeni “sarà vincolata alla città impedendo così che questo ingente patrimonio possa ‘volare’ verso altre destinazioni e venga così sottratto alla città”. Nei mesi scorsi si era anche ipotizzato che le opere d’arte di Montepaschi potessero in qualche modo divenire uno degli asset della banca su cui le autorità europee potessero intervenire nel caso i conti non mostrassero dei miglioramenti in linea con quanto pattuito nel piano industriale. Non a caso il Circolo Sena Civitas fa notare che “nel piano industriale della Banca era prevista la loro alienazione per la cifra, che a noi profani non appare sostanziale, di 121 milioni di euro”.

Dopo questo importante risultato resta però da “capire quali e quante saranno le esclusioni dal ‘vincolo di collezione’ che rende le opere di interesse nazionale e le lega a Siena. Per questo chiediamo massima trasparenza e cataloghi pubblici in cui siano ben evidenziate le opere incluse o escluse. Non vorremmo che magari la collezione dei Macchiaioli o i quadri di Kandisky o le monete della Repubblica di Siena, venissero escluse senza una chiara motivazione, per poi finire in mano a qualche collezionista oltre frontiera per cifre che non ripianano certamente i deficit di bilancio di una Banca oggi anche ‘pubblica’”.

