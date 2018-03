MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, patrimonio artistico: le parole di Valentini e Borghi (oggi, 23 marzo)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa riparte sotto quota 2,65 euro ad azione. Le parole di Bruno Valentini e Claudio Borghi Aquilini. Ultime notizie live di oggi 23 marzo 2018

23 marzo 2018 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

LE PAROLE DI VALENTINI E BORGHI

La notizia della decisione del Mibact di apporre un vincolo pertinenziale sulle opere d’arte di Mps viene accolta con soddisfazione da Bruno Valentini, secondo cui si tratta di “un atto giusto che risponde alle preoccupazioni ed alle sollecitazioni della nostra comunità, che non accetterebbe la separazione fra quelle opere ed il territorio senese”. Il Sindaco di Siena sulla sua pagina Facebook segnala di aver in ogni caso rivolto alla Sovrintendente Anna Di Bene l’invito a far sì che questo “primo atto, importante ma parziale”, venga allargato il più possibile. Per Claudio Borghi Aquilini, che è stato eletto alla Camera dei deputati nelle fila della Lega dopo aver corso nel collegio di Siena contro Pier Carlo Padoan, ora è doveroso “conoscere i dettagli del vincolo, in particolare quante e quali opere ne sarebbero interessate delle circa trentamila in possesso della Banca”.

Inoltre, l’esponente del Carroccio riconosce che è stato un piacere vedere “che a seguito di un interessamento di Sena Civitas a livello cittadino e della Lega in Regione Toscana, la Soprintendenza abbia sollecitato il Ministero a proteggere dalla voracità dell’Unione europea - che ha chiesto le opere d’arte di Mps come garanzia per i crediti inesigibili - un patrimonio di ricchezza formidabile”. Infatti, ricorda che “se queste opere partissero da Siena andrebbero incontro a una drastica e fisiologica svalutazione, mentre a oggi contribuiscono all’enorme patrimonio artistico unico al mondo che la città ha saputo produrre nei secoli e che nessun potere dovrà mai toglierle”.

