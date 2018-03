Lira italiana 2.0, è criptovaluta/ Vecchio conio in moneta digitale: "truffa" o rivoluzione?

24 marzo 2018 Silvana Palazzo

La Lira italiana è sparita dai nostri portafogli il 28 febbraio 2002 con l'introduzione dell'Euro. Sono passati più di dieci anni dal passaggio alla moneta unica dell'Unione europea, eppure non mancano i nostalgici. Presto potranno fare un viaggio nel tempo grazie alle criptovalute. È nato infatti “Italian Lira”, un progetto italoamericano che vuole lanciare una Lira virtuale, svincolata dai confini nazionali. Il progetto raccoglie ideatori da paesi differenti: l'obiettivo è quello di creare un sistema di pagamento indipendente dai governi. “Italian Lira”, come riportato da Qui Finanza, si inserirà nel panorama delle monete digitali attraverso l'utilizzo della Blockchain di Ethereum. Il progetto prevede diverse fasi, distinte ma integrate come in una catena di montaggio. La prima è stata completata nel 2017 con la creazione della squadra di sviluppatori e dei primi token ITL. La seconda terminerà invece nel 2019 con la creazione del sito web, dei listing token creati e della loro vendita.

La Lira italiana tornerà, seppur sotto forma di criptovaluta, nel 2019, con la distribuzione agli utenti e lo sviluppo di terminali Pos per i pagamenti. Sono previste anche soluzioni di scambio adatte anche agli smartphone. I nostalgici del vecchio conio, coloro che ritengono l'introduzione dell'Euro la causa del peggioramento delle condizioni economico-finanziarie italiane, scalpitano. “Italian Lira” è presentato sul suo sito ufficiale come un'invenzione rivoluzionata, pensata per chi è «alla ricerca di un'alternativa chiara per il futuro economico dei Paesi». Con ITL potranno essere effettuate transazioni in tutto il mondo, velocemente e in maniera sicura, grazie alla blockchain Ethereum. Il token permette anche di avere il totale controllo delle proprie informazioni finanziarie. La criptovaluta potrà essere usata per qualsiasi operazione ed è indipendente da inflazione e cambiamenti, perché l'emissione dei token sul mercato è prevista entro il 2032 fino ad un massimo di 100 miliardi di unità. Come riportato da Qui Finanza, “Italian Lira” può essere comprata su Stocks Exchange, Token Store, ForkDelta, EtherDelta. Il progetto, seppur ambizioso, desta qualche perplessità: i precedenti progetti non sono mai decollati. Stavolta sarà diverso?

Negli ultimi tempi sta facendo discutere la piattaforma italiana Bitgrail, da cui sono spariti 17 milioni di Nano monete per un valore di circa 159 milioni di dollari. Come riportato da businessonline, lo stesso fondatore e proprietario della piattaforma, Francesco Firano, ha presentato denuncia negli uffici della polizia postale. La situazione è delicata: Nano punta il dito contro Firano, accusandolo di aver nascosto la non solvibilità di Bitgrail, ma l'amministratore rigetta le accuse spiegando che si sarebbe trattato di un furto non imputabile al loro software. Bitgrail ha annunciato di aver predisposto un piano di recupero, intanto la procura di Firenze ha aperto un fascicolo.

