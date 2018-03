MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps, tre project works con l'Università (oggi, 24 marzo)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa ha chiuso la settimana sotto quota 2,7 euro ad azione. Pronti tre project works con l'Università. Ultime notizie live di oggi 24 marzo 2018

24 marzo 2018 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

TRE PROJECT WORK CON L’UNIVERSITÀ DI SIENA

Mps e Università di Siena promuovono tre project work rivolti agli studenti delle lauree magistrali in scienze statistiche, economia, finanza e management. Gli studenti interessanti potranno candidarsi nella sezione Placement Office & Career Service del sito www.unisi.it entro il 3 aprile. Al termine della fase selettiva delle candidature, il primo project work prenderà avvio a maggio, mentre i successivi saranno attivati a settembre. Ciascun project work avrà una durata di tre mesi, con possibilità di proroga di altri tre, e coinvolgerà un gruppo di lavoro multidisciplinare di tre studenti. La partecipazione permetterà agli studenti di acquisire crediti formativi e di sperimentare direttamente tematiche creditizie presso l’Area Credit Portfolio Governance, nella sede della direzione generale di Mps a Siena.

“In un sistema creditizio caratterizzato da una concorrenza sempre più accesa, le Banche sono continuamente chiamate a fornire alla propria clientela risposte certe e in tempi brevi ai loro bisogni di finanziamento. L’enorme sviluppo che si è avuto nel corso degli ultimi due decenni nel ricorso alle tecnologie informatiche e alle metodologie statistiche apre quindi la strada a nuove ed importanti progettualità”, si legge in una nota di Montepaschi che spiega così il senso della collaborazione con l’Università di Siena, per far in modo che si possa “coniugare la soddisfazione delle esigenze del business bancario all’indispensabile necessità degli studenti di confrontarsi presto con il mondo reale del lavoro”.

