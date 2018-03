BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news: Piazza Affari inizia l'ultima settimana del mese (26 marzo 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi inizia l'ultima settimana del mese. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

26 marzo 2018 Lorenzo Torrisi

PIAZZA AFFARI APRE L’ULTIMA SETTIMANA DEL MESE

Non sono molti i dati macroeconomici in agenda oggi. Alle 7:45, il Pil francese per il quarto trimestre del 2017. La lettura preliminare aveva stimato una crescita dello 0,6% ed è probabile che la rilevazione verrà confermata. Alle 10:00 la bilancia commerciale dell’Italia con i Paesi non Ue. Da segnalare alle 14:00 un’asta di titoli di Stato francesi con una durata di un anno i cui rendimenti attesi sono negativi per mezzo punto percentuale. Infine alle 18:00 un’asta di Buoni del Tesoro americano con scadenza a due anni: in precedenza il rendimento era stato pari al 2,2%, ma con il recente rialzo dei tassi di interesse ci si attende un incremento dei rendimenti.

Venerdì Piazza Affari ha chiuso con un ribasso dello 0,49% a quota 22.289 punti. La giornata nel complesso non è stata disastrosa se si pensa che a inizio seduta l'indice era arrivato a perdere quasi due punti percentuali. Male in generale i titoli bancari con Intesa Sanpaolo che ha ceduto l'1,2%. Banco Bpm ha perso un punto percentuale. Si è salvata, invece, Unicredit che è riuscita a guadagnare più di mezzo punto percentuale. Ancora in rosso Fca e Ferrari che hanno perso entrambe più di due punti percentuali. Molto male ancora anche Tenaris che ha fatto segnare un rosso di oltre quattro punti. Lo spread fra Btp e Bund ha fatto registrare un lieve ribasso rispetto alla seduta precedente attestandosi a 126 punti base. Invariato il rendimento del Btp a dieci anni che si è confermato così all'1,79%.

