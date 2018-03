MUTUI/ Diritto al risarcimento per chi li ha stipulati tra il 2005 e il 2009: ecco le notizie certe finora

Mutui, diritto al riscarcimento per quelli stipulati tra il 2005 e il 2009 a tasso variabile legato all'Euribor. Per ora nessuna certezza. Da seguire quanto avviene a Nocera Inferiore

26 marzo 2018 - agg. 26 marzo 2018, 13.42 Bruno Zampetti

Sui mutui stipulati tra il 2005 e il 2009 sembra che sia possibile chiedere un risarcimento. La notizia sta circolando in rete grazie a quanto ha scritto il sito dello Studio Cataldi. Una sentenza europea (caso n. AT 39914 del 3 dicembre 2013) ha infatti riconosciuto, in maniera implicita, il diritto al risarcimento per coloro che hanno stipulato mutui con tassi legati all’Euribor nel periodo tra il 2005 e il 2009. La sentenza è collegata allo scandalo della manipolazione dell’Euribor: si è infatti scoperta l’esistenza di un cartello tra le grandi banche europee per far sì che questo indice, legato ai prestiti interbancari, avesse l’andamento voluto. Il punto è che collegati all’Euribor ci sono dei contratti importanti, come i mutui o dei derivati finanziari. Ci sono anche delle obbligazioni a tasso variabile che basano la loro cedola sul suo andamento.

MUTUI, RISARCIMENTO ANCORA IN DUBBIO

Dunque le banche sono state condannate al pagamento di una multa pari a circa 1,7 miliardi di euro e gli utenti finali hanno diritto al risarcimento dovuto all’indeterminatezza e alla manipolazione del tasso. Già il Movimento 5 Stelle nel 2016 aveva evidenziato l’importanza della sentenza europea, ma è dell’anno scorso l’atto del Tribunale di Nocera Inferiore che pare avere una notevole importanza. Infatti, di fronte alla richiesta di nullità di un contratto di mutuo fondiario alla luce della pronuncia europea, è stato deciso di rimettere la causa in istruttoria perché un consulente tecnico proceda a scorporare le componenti passive pagate a titolo di componente Euribor. Si attende di sapere come proseguirà la vicenda per capire se ci potrà essere un importante precedente nel nostro Paese.

MUTUI, FORTE CALO DEI TASSI

Dunque è ancora presto per sapere se si potranno avere risarcimenti. Nel frattempo c’è da dire che i tassi sui mutui in Italia, secondo i dati del bollettino mensile dell’Abi, hanno fatto segnare un nuovo minimo storico a febbraio, scendendo all’1,89%. Se si pensa che a fine 2007 il tasso era superiore al 5,7% si può ben vedere come vi sia stato un calo di non poco conto. I dati dell’Abi fanno notare che le nuove erogazioni di mutui sono per due terzi a tasso fisso. Un trend differente da quello di una decina di anni fa, dove invece era più conveniente il tasso variabile. Chi ha fatto quella scelta ha patito non poco la situazione di crisi, visto che inizialmente i tassi sui prestiti interbancari sono aumentati. Tuttavia, dopo l’intervento della Bce, sono scesi arrivando anche in territorio negativo. Ciò non toglie che, come noto, gli interessi vengono principalmente rimborsati nei primi anni in cui si versano le rate.

