BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news: Piazza Affari prova il rimbalzo (27 marzo 2018)

Borsa italiana news. Piazza Affari oggi cerca il rimbalzo dopo il calo di ieri. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti

27 marzo 2018 Lorenzo Torrisi

Borsa italiana, Lapresse

PIAZZA AFFARI PROVA IL RIMBALZO

La giornata macroeconomica di oggi non prevede dati significativi. Alle 10:00 il livello di fiducia delle aziende italiane a marzo: il consensus prevede un dato pari a 110 punti, più o meno sui livelli di Febbraio. Alla stessa ora anche il livello di fiducia dei consumatori italiani per il mese di marzo: anche in questo caso ci si attende un lieve calo a 115 punti. Alle 16:00 il dato sul rapporto sulla fiducia dei consumatori per il mese di marzo: in questo caso è visto in lieve rialzo rispetto alla precedente rilevazione a 131,2 punti. Infine alle 19:00 un'asta di buoni del Tesoro con scadenza a cinque anni: in precedenza i rendimenti erano stati pari al 2,65%, ma con il recente rialzo della Fed è probabile che questi aumentino.

Ieri Piazza Affari. Milano ha chiuso con un ribasso dell'1,24% a quota 22.011 punti. Male i titoli bancari. Banco Bpm ha perso il 3,06%. Male anche Ubi Banca che ha ceduto il 2,86%. In netto calo anche Unicredit che ha lasciato sul terreno il 2,37%. Nessuna società ha chiuso praticamente in verde delle blue chips a parte Tenaris che ha fatto registrare un +0,24% e Stm (+0,05%). Lo spread fra Btp e Bund ha fatto registrare un rialzo a 131 punti base. Su anche il rendimento del Btp decennale che si è portato all'1,83%.

