DIESEL EURO 4 VIETATI A MILANO (NEL 2019)/ Il Comune: “stop agli Euro 5 nel 2025”: tutte le novità

Stop ai diesel a Milano gradualmente nei prossimi anni. In Consiglio comunale è stato approvato un ordine del giorno che ferma gli Euro 4 già dall'anno prossimo

27 marzo 2018 - agg. 27 marzo 2018, 16.56 Bruno Zampetti

DIESEL, STOP A MILANO PER GLI EURO 4 DAL 2019

Stop ai diesel a Milano gradualmente nei prossimi anni. Dopo Roma che ha deciso di vietare la circolazione delle auto a gasolio dal 2024 nel centro della città, il Consiglio comunale del capoluogo lombardo ha approvato un ordine del giorno che mira ad abbattere l’inquinamento in città, con delle tappe graduali. Già nel prossimo ottobre scatterebbe il blocco dei diesel euro 3 in determinati orari e periodi, l’anno prossimo si arriverebbe al blocco dei diesel euro 4 senza filtro antiparticolato in tutta la città nei mesi invernali dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 19:30. Nel 2021 tale blocco dovrebbe essere esteso al sabato e in tutti i mesi dell’anno. Nel 2024 si arriverebbe al blocco (sempre in determinati orari e giorni della settimana) degli euro 5, nel 2025 al blocco degli euro 6, fino ad arrivare, nel 2030, al blocco totale per autoveicoli a motore termico dell’Area C. Insomma, un piano molto ambizioso di riduzione dell’inquinamento.

NEL 2025 CITTÀ LIBERA DAL GASOLIO

Il sito de Il Giornale riporta anche le parole dei proponenti dell’ordine del giorno, che fanno parte del gruppo consiliare Noi Milano Beppe Sala: “Abbiamo fatto votare dalla maggioranza tutta un ordine del giorno volto alla riduzione dell'inquinamento atmosferico nel perimetro ambrosiano. Abbiamo suggerito alcune misure restrittive che vogliono dare un contributo robusto e una decisa accelerata al percorso già avviato in questi anni dall'amministrazione comunale per contrastare questo fenomeno”. L’intenzione dei proponenti è quella di non attendere il 2030 per “avere la nostra città pulita e libera dai fattori maggiormente inquinanti e soprattutto maggiormente responsabili dei danni della salute dei cittadini”. E c’è anche un messaggio chiaro ai milanesi, che “devono sapere che al momento del cambio della propria automobile non devono più prendere in considerazione l'acquisto di un diesel. La forte azione suggerita è Milano 2025, libera dal gasolio e dal diesel”.

