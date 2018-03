MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps e gli sviluppi del caso David Rossi (oggi, 27 marzo)

Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa riparte sotto quota 2,65 euro ad azione. Gli sviluppi del caso David Rossi. Ultime notizie live di oggi 27 marzo 2018

27 marzo 2018 Lorenzo Torrisi

Monte dei Paschi, Lapresse

GLI SVILUPPI DEL CASO ROSSI

Il caso David Rossi torna a scuotere Siena e a far parlare di Mps. La trasmissione Le Iene, infatti, ha trasmesso un’intervista a un ex escort che avrebbe partecipato a delle cene in cui si prostituiva. Serate a cui avrebbero partecipato anche ex dirigenti di Montepaschi, magistrati, politici, un ex ministro e persino un sacerdote. Stefano, questo il nome di fantasia che Nino Monteleone, autore del servizio, ha dato all’intervistato, ha detto di aver sentito anche nominare David Rossi durante una cena. L’ex responsabile della comunicazione di Mps non avrebbe comunque preso parte a questi eventi, che, è la convinzione di Stefano, erano anche videoregistrati.

In una nota congiunta i senatori del Movimento 5 Stelle Elio Lannutti e Daniele Pesco fanno sapere che “se quanto emerso dall'ultima puntata dell'inchiesta de 'Le Iene' trovasse puntuale riscontro, si confermerebbe il quadro allarmante di una commistione perversa tra alta dirigenza Mps, magistratura senese, mondo imprenditoriale e politico. Uno scenario gravissimo di cui la procura di Genova non potrà non tener conto”. I due segnalano in particolare che “da quelle dichiarazioni, se confermate, emergerebbe soprattutto la possibile pressione ricattatoria sui magistrati che partecipavano ai festini, derivante dalle eventuali registrazioni degli stessi incontri”. Per questo auspicano “che la procura competente stringa i tempi e che si garantisca massima tutela ai testimoni che contribuiranno a squarciare il velo di pesante omertà che ancora avvolge la tragica morte di Rossi. Noi continueremo a lottare affinché si giunga alla completa verità”.

© Riproduzione Riservata.